Apathisch gedrag voorspelt dementie veel eerder

Fronto-temporale dementie en apathie hebben wel wat van elkaar weg. Fronto-temporale dementie is een vorm van dementie die ook voorkomt bij mensen tussen de 45 en de 65 jaar. Symptomen van deze dementie zijn impulsief, sociaal ongepast en repeterend en dwangmatig gedrag. Ook initiatiefloos, ongeïnteresseerd gedrag en een gebrek aan interesse zijn syptomen. Oftewel: apathisch gedrag.

Krimpen van hersendelen

Hersenscans lijken te laten zien dat apathie samenhangt met met het krimpen van hersendelen aan de voorkant van de hersenen.

Volgens Rogier Kievit, hoogleraar Developmental Neuroscience bij het Radboudumc en het Donders Instituut nemen de aantal symptomen verder toe wanneer de hersendelen erger krimpen. “Hoe sterker de krimp, hoe sterker de apathie. Apathie moet overigens vooral niet moet worden verward met depressie of gemakzucht. Het interessante in onze bevindingen is dat de apathie vaak al jaren eerder optreedt dan de overige symptomen van de ziekte. Dat biedt potentieel de mogelijkheid om de ziekte en de symptomen al veel vroeger te behandelen en af te remmen. Het illustreert hoe essentieel het is om deze processen in grote groepen mensen over tijd te kunnen volgen, zodat we een beter beeld hebben van het symptoomverloop en potentiële interventiedoelen.”

Genetisch bepaald

Fronto-temporale dementie is bij een op de drie mensen genetisch bepaald. In het onderzoek van Kievit, Maura Malpetti en James Rowe (University of Cambridge) werden 600 mensen enkele jaren gevolgd voor empathie, er werden geheugentesten en hersenscans gemaakt. 304 mensen van het onderzoek hadden dit genvariant waardoor de kans op de ziekte erg vergroot, echter waren ze door de jaren heen nog wel gezond. 296 mensen waren familieleden die dit genvariant niet dragen. De meeste mensen van het onderzoek wisten niet of zij wel of niet drager waren van deze gen.

Door het onderzoek is het duidelijk dat er door apathie vroeg gezien kan worden of er fronto-temporale dementie later op gaat treden. Kievit zegt: “Zeker als bekend is dat er in de familie wel eens eerder een fronto-temporale dementie is voorgekomen. Goede, effectieve medicijnen tegen de aandoening hebben we nog niet, maar de periode om in te kunnen grijpen is door ons onderzoek nu aanzienlijk groter geworden.” Volgens Rowe kan ampathie verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld als er te weinig schildklierhormoon in het bloed zit, of bijvoorbeeld een depressie. Volgens de onderzoekers is dit onderzoek een ‘wake-up-call’.