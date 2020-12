Droom van de Liendense zorgmolen lijkt uit te komen

"We zijn nu iets meer dan twee jaar bezig om de molen te kunnen gaan herstellen", vertelt Wim Derksen. In zijn naastgelegen huis runt hij met zijn partner Greetje Spies nu al Zorgmolen De Hoop voor mensen met een psychische hulpvraag. "Het is een grote wens."

En die wens lijkt uit te komen. De provincie Gelderland schaarde zich al achter het initiatief en deze week gaat de gemeente Buren definitief akkoord met het plan. "We zijn dubbel enthousiast", zegt wethouder André van den Hurk. "Over het restaureren van de oude molen natuurlijk, maar erg belangrijk vinden wij ook de combinatie met zorg. Een buitengewoon prachtig initiatief."

Bekijk hier de reportage. De tekst gaat eronder verder

Iets moois met vrijwilligers

Derksen zou het liefst morgen beginnen met de restauratie, maar zo makkelijk is dat niet. "We zijn opzoek naar een molenmaker die ons kan helpen om te zorgen dat die enorme wieken erop komen, dat de stenen er weer in komen. Dat het balkon -de stelling- weer rond de molen wordt gemaakt. Maar we willen het wel graag samen met vrijwilligers doen. Uit het dorp of de omgeving maar ook zeker met onze cliënten, om er samen iets moois van te maken."

Meel maken en taarten bakken

De Hoop moet dus weer een volledig werkende molen worden en daarnaast plaats bieden aan verschillende functies. Derksen: "Het wordt een ruimte waar we koken, knutselen en werken. We gaan meel maken. Er komt een winkelfunctie in waarbij we met onze medewerkers taarten gaan bakken en koffie serveren. Zodat we hier in de zomer mensen kunnen ontvangen."

Rijksadvies

Hoewel de initiatiefnemers de molen uit 1864 dus weer volledig in de oorspronkelijke staat willen brengen, was de Rijksmonumentendienst aanvankelijk niet voor. Deze adviseerde om de molen in de huidige vorm te laten. Dit vertelt ook een historisch verhaal, over de onttakeling van molens. Volgens de dienst zijn er bovendien al genoeg gerestaureerde molens.

Eigenwijs in de Betuwe

De gemeente Buren gaat niet mee in dit advies. "Wij hier in de Betuwe zijn wat eigenwijzer", zegt Van den Hurk. "Als we dan een molen terug willen, dan willen we hem in totaliteit terug. Met alle ins en outs. Dus incluis de wieken."

Derksen is opgetogen dat het er nu echt van lijkt te komen. "We hopen, met de instemming van de gemeente Buren, dat we volgend jaar kunnen beginnen met de restauratie. Na maximaal twee jaar moet het zover zijn dat hij wordt geopend. Daarmee hebben we dan ook weer een mooi nieuw aanzicht van Lienden."

Beluister hier de radioreportage:

Radioreportage Lienden zorgmolen