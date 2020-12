'Mondkapjesplicht was de druppel', Nunspeetse fractievoorzitter verlaat VVD

De Nunspeetse VVD-fractievoorzitter Jeroen Snaterse heeft zijn lidmaatschap van de VVD opgezegd. Hij kan zich niet meer vinden in het landelijk beleid van zijn partij. De mondkapjesplicht was voor hem de druppel. Snaterse gaat verder als onafhankelijk raadslid onder de naam 'Liberaal Nunspeet'.

"Ik worstel al langer met het beleid van de landelijke VVD", erkent Snaterse. "De invoering van de mondkapjesplicht is het laatste zetje geweest. Ik heb daar afgelopen week heel bewust mijn persoonlijke mening over gegeven in een interview. Ik heb daarbij ook gemeld dat dat standpunt niet wordt gedeeld door de VVD. En dat is uiteindelijk de druppel geweest."

Mondkapjesplicht

Zijn bezwaren en kritiek waren bekend bij de mensen om zich heen, maar Snaterse heeft het altijd intern gehouden. Tot afgelopen woensdag. Toen sprak hij zich heel duidelijk uit tégen een mondkapjesplicht. "Omdat het een principiële kwestie is", legt hij uit. De verplichting stuit hem tegen de borst.

Snaterse zat in zijn eerste termijn als fractievoorzitter van de VVD in Nunspeet. Hij heeft het bijna drie jaar volgehouden. "De kabinetsperiode vond ik erg zwaar. Ik kon mij totaal niet meer herkennen in het beleid van de VVD. Nu staat de landelijke politiek ook ver af van de lokale politiek, maar toch."

Liberaal Nunspeet

Snaterse wil deze periode volmaken als onafhankelijk raadslid. Hij gaat verder onder de naam "Liberaal Nunspeet". Dat die naam lijkt op het Liberaal Elburgs Verbond (LEV) is geen toeval: "Ik trek al langer op met bijvoorbeeld Rick van Velthuysen en ik heb ook andere mensen die mij van adviezen en raad kunnen voorzien", aldus Snaterse. Van Velthuysen stapte in 2019 uit de VVD Elburg en is verder gegaan als eenmansfractie. Een vergelijkbaar verhaal dus. "Ik wil ook duidelijk zijn", zegt Snaterse. "Ik richt géén nieuwe partij op. Ik maak deze periode nog vol en daarna treed ik terug. Dat was ik sowieso al van plan."

Wederzijds

De VVD Nunspeet bevestigt dat Snaterse is opgestapt, maar wil verder nu geen commentaar geven. "Ze moeten de komende periode een geschikte kandidaat vinden", zegt Snaterse daarover. "Die het stokje kan overnemen. En eerlijk gezegd maak ik me daar ook wel druk over. Een deel van mijn frustratie zit ook in het feit dat er weinig politieke ondersteuning was bij de VVD. Ik voelde me niet meer geruggesteund. Misschien was het niet helemaal netjes om dat interview over mondkapjes te geven, maar het was voor mij een principieel standpunt. Ik heb dat interview dus bewust gegeven. Met deze consequentie. Uiteindelijk hebben we wederzijds het vertrouwen opgezegd in elkaar."