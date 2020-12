Bloedbank Sanquin ziet voorraad bloed afnemen: 'Blijf alsjeblieft komen'

"Normaal hebben we voor een week aan bloed op voorraad. Nu is het met kerst altijd dan in normale weken, maar met de lockdown vrezen we nog minder donoren te zien", vertelt woordvoerder Marloes Metaal.

De bloedbank tekorten voorkomen. "We hebben 10.000 donoren per week nodig. Ons landelijk bestand bestaat uit 350.000 mensen, maar we zien wel dat mensen twijfelen om nu te doneren. Terwijl het volledig coronaproof is."

Centraal verdeeld

In Nederland is de verdeling van bloed centraal geregeld. "Ziekenhuizen bestellen bloed op basis van wat zij nodig hebben en dan verdelen wij dat met het bestaande systeem. Zo kan gedoneerd bloed uit Nijmegen dus zomaar in Groningen terechtkomen. Tekorten zijn daarom ook landelijk voelbaar."

Volgens de woordvoerder is het nu al moeilijker om donoren te vinden. "Bij de vorige lockdown in maart en april hadden we het voordeel dat er in het voorjaar weinig verkoudheid heerst. Voor bloeddonatie moet je helemaal gezond zijn."

Oproep

De komende tijd worden alle bestaande donoren daarom extra opgeroepen om nog een keer bloed te doneren. "Voordat je nieuwe donoren helemaal aangemeld en gecontroleerd hebt, ben je weken verder. We moeten het dus echt hebben van mensen die al vaker gedoneerd hebben."

Als donoren toch weg blijven, neemt de bloedbank extra maatregelen. "Nog vaker bellen, op andere manieren bereiken. We hebben donoren nodig. Er is geen andere keuze."