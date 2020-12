Politie tast nog in duister over opmerkelijke mishandeling Posbank

De politie kan nog geen duidelijkheid geven over de mishandeling van een man op de Posbank in Rheden, zondagavond. De man wandelde door Arnhem, waar hij door drie man werd vastgepakt en mee werd genomen naar het natuurgebied. Daar is hij in elkaar geslagen.

Er zijn nog veel vragen over de mishandeling. Zo is onduidelijk waar het het slachtoffer wandelde toen hij werd aangevallen, hoe hij er nu aan toe is en wat zijn identiteit is.

Onderzoek loopt nog

De politie heeft de zaak nog steeds in onderzoek, maar wacht nog op de aangifte van het slachtoffer. Maandag lag de man nog in het ziekenhuis en ontbrak een compleet beeld over de toedracht van de zaak; inmiddels is het slachtoffer niet meer in het ziekenhuis, maar is de aangifte nog altijd niet gedaan.

De politie hoopt op een later moment meer informatie over de mishandeling te kunnen delen.