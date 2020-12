Verwarring over lockdownregels: bij deze winkels kun je nog 'gewoon' terecht

De overheid publiceerde na de speech van Mark Rutte een lijst met winkels die tijdens de lockdown open mogen blijven, al is het alleen maar om producten af te halen. Voor sommige sectoren zijn de maatregelen klip-en-klaar: de supermarkt blijft gewoon open, de kledingzaak zit op slot. En ook kun je nog naar de bank, blijven tankstations open en haal je medicijnen nog ‘gewoon’ af bij de apotheek.

HEMA

Dat ook de meeste winkels van de HEMA dinsdag zijn opengegaan, zag niet iedereen aankomen. Bij de warenhuisketen is de afgelopen nacht hard gewerkt om niet-essentiële producten uit de winkel te halen of af te schermen. Die producten, zoals kleding en woonspullen, worden alleen online verkocht. Maar voor eten, drinken en andere essentiële producten, zoals verzorgingsproducten en babyspullen, kun je dus nog gewoon langs een van de ruim 60 winkels in onze provincie.

Onder het bericht op de Facebook-pagina van Omroep Gelderland dat de HEMA zijn deuren openhoudt, stromen de reacties binnen. Veel mensen zeggen de stap niet te begrijpen. “Eerlijk gezegd geen woorden voor. Winkeliers bedenken de gekste dingen om dus nu toch open te blijven”, is een veel gedeelde reactie. In het Brabantse Schijndel greep de politie dinsdag in bij een winkel van HEMA die onder meer lingerie en sjaals verkocht.

Drogisterij

Ook de Kruidvat-winkels in onze provincie zijn dinsdag weer gewoon opengegaan. Daar zijn niet-essentiële producten niet afgeschermd, laat staan uit de winkel gehaald. Een woordvoerder wijst erop dat het kabinet uitzonderingen heeft gemaakt op basis van ‘type winkel’, niet op assortiment.

Kruidvat wordt gezien als een drogisterij – de keten is goed voor de verkoop van de helft van alle zelfzorggeneesmiddelen – al ligt er bijvoorbeeld ook speelgoed in de filialen. “We zullen dit aanbod niet uitbreiden, maar we blijven de producten wel aanbieden.”

De winkels van Action, waar je ook essentiële producten als schoonmaak- en hygiëneartikelen, eten en drinken, persoonlijke verzorging en dierenvoeding kunt kopen, blijven voorlopig dicht.

Afhaalpunten in winkels

Achter de gevels van veel andere winkels heerst verwarring, omdat bij hen ook een afhaalpunt van bijvoorbeeld PostNL of DHL is gevestigd. Die afhaalpunten mogen wel open zijn voor afgifte en inname van pakketjes. Maar omdat dat voor veel winkeliers maar een bijverdienste is, blijven hun winkels en daarmee de afhaalpunten dicht.

Pakketbezorger DHL stelt dat de beslissing om open te gaan voor pakketservice aan de individuele ondernemer is. Wel geeft DHL een extra vergoeding als de betrokken winkeliers alleen als afhaalpunt opengaan. Hen daartoe verplichten kan DHL naar eigen zeggen niet. Wel worden al afgeleverde pakketten bij gesloten afhaalpunten teruggehaald en afgeleverd bij punten die wel open zijn.

Tekst gaat verder onder de foto.

Deze winkel is open als pakketpunt. Foto: Omroep Gelderland

Bij de vestigingen van de Primera heerst ook grote onduidelijkheid. Veel van die winkels fungeren als afhaalpunt van PostNL, maar snappen niet dat klanten wel een pakketje mogen ophalen, maar de sigaretten aan de spreekwoordelijk overkant bij de supermarkt moeten kopen. Zolang er geen duidelijkheid is vanuit het ministerie van Economische Zaken adviseert Primera haar aangesloten ondernemers de winkel dicht te houden.

Bouwmarkten

Eenzelfde grijs gebied is het bij bouwmarkten, want ook daar zijn afhaalpunten gevestigd. Bovendien mogen consumenten wel bestelde producten van bouwmarkten afhalen, dat zei Rutte zelfs expliciet in zijn speech.

Gamma zegt dat er druk wordt gewerkt om de PostNL-punten weer te openen. Ook wordt er nog overlegd over hoe er de komende weken (online) gewinkeld kan worden. “We zijn nog aan het kijken hoe we dat binnen de grenzen van wat is toegestaan kunnen organiseren, waarbij we rekening willen houden met zowel onze medewerkers als klanten”, aldus directeur communicatie Desiree Schelle.

Hornbach was er snel bij met een statement, waarin te lezen is dat de winkels – dus ook die in Duiven – in ieder geval tot en met 19 januari gesloten blijven. Producten online bestellen en thuis laten bezorgen kan nog wel, evenals producten reserveren en afhalen.

Vanwege de drukte kan het voorkomen dat het allemaal wat langer duurt dan normaal. “Ook bij het online reserveren en afhalen, waarbij we werken met tijdssloten, kan het zijn dat het gewenste afhaaltijdstip snel vol is. We vragen begrip voor deze situatie”, zegt directeur Evert de Goede.

Werkplaatsen

Voor de doe-het-zelfwinkel en ijzerwarenzaak Klein Bussink in Apeldoorn is het helemaal een zure tijd. Normaal gesproken zou eigenaar Yuri Knevel vuurwerk gaan verkopen aan het eind van het jaar, maar daar ging al eerder een streep door. Nu heeft hij zijn PostNL-afhaalpunt open en verkoopt hij buiten kerstbomen.

Binnen verkoopt hij zoals hij het zelf noemt 'reparatiespullen'. Die kunnen door klanten worden besteld die vervolgens via een appje betaald worden en even later afgehaald kunnen worden. Want reparaties mogen van het kabinet gewoon doorgaan. Overigens geldt hetzelfde voor fietsenmakers en autobedrijven. De showroom zijn gesloten, maar de werkplaats mag open blijven.

Dierenwinkels

Dierenspeciaalzaken staan ook op de uitzonderingslijst van het kabinet. Dat is goed nieuws voor bijvoorbeeld de Jumper XXL in Arnhem, al roept de dierenwinkel op om niet te ‘hamsteren’. “Onze voorraden zijn ruim voldoende om al onze klanten te kunnen blijven voorzien zoals jullie van ons gewend zijn”, klinkt het.

Tuincentra

Tot slot nog een aparte vermelding voor de tuincentra. Wie nog een kerstboom nodig heeft, heeft geluk: die mogen van het kabinet buiten verkocht worden. Al hoef je daarvoor niet naar de Intratuin in Duiven, laat manager Wouter Nusselder weten. “Kerstbomen zijn bij ons alleen nog online te bestellen.”

Het tuincentrum verkoopt voorlopig alleen nog online, al blijft de zogenoemde Groentetuin bij de ingang wel open. “Daar verkopen we groenten en fruit, dat mag nog gewoon”, aldus Nusselder.

In de winkel wordt maar vast begonnen met het afbreken van de kerstshow. Normaal kon die nog tot en met de kerstvakantie worden bewonderd. "Alle collega’s zijn terneergeslagen, het is vreselijk dat je je zaak dicht moet doen. Maar laten we hopen dat het voor een goed doel is, en we na 19 januari weer open kunnen."

