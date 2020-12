Lotte wilde haar winkeltje openen, maar toen kwam de lockdown

Na verschillende bijbaantjes besloot de 20-jarige Nijmeegse de stoute ondernemer-schoenen aan te trekken. Ze huurde een pand aan de Van Peltlaan in Nijmegen om daar vanaf half december tweedehands kleding en cadeau-artikelen te gaan verkopen. Geplande openingsdatum: woensdag 16 december. Maar nog voor ze überhaupt begonnen is, kan haar winkel in ieder geval tot en met 19 januari dicht. Het is een hard gelag voor Lotte. "Ja dat is echt zuur, ik keek er heel erg naar uit", zegt ze teleurgesteld.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder

Aanvankelijk twijfelde ze nog of ze half januari of half december open zou gaan. Ze koos er uiteindelijk voor om het pand al eerder te gaan huren zodat ze half december al open kon en de kerstperiode nog mee kon pakken. Dat valt nu volledig in het water. "Ik kom er al een tijdje elke dag om het even aan te kleden, verder in te richten en ook klaar te maken voor de kerstperiode, maar dat gaat nu allemaal niet meer door."

Als de besmettingscijfers voor 19 januari niet dalen, kan het zomaar nog langer duren voordat ze open kan. Toch laat Lotte zich daar niet door van de wijs brengen. "Dan moeten we in het nieuwe jaar maar een frisse start maken."