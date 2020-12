Op ROC Rijn IJssel gaat radioproject The Lifeline gewoon door

De afgelopen jaren werd Serious Request landelijk minder groot, maar op ROC Rijn IJssel loopt de eigen actie The Lifeline beter dan ooit. Lockdown of niet, de uitzending voor het goede doel gaat gewoon door, met zelfs een grotere studio en meer samenwerking tussen de deelnemende opleidingen.

Tot en met donderdag maken leerlingen iedere dag van 08.00 tot 18.00 uur live radio vanuit de kantine. Niet tussen de broodjes, maar in een professionele radiostudio. Het is een schoolproject, voor de opleidingen Mediaredactiemedewerker en Sound & Vision. Inmiddels is er al zo'n 400 euro opgehaald voor het goede doel. De uitzending is live te volgen.

"Praktijkonderwijs heeft een uitzonderingspositie gekregen," vertelt docent Jelle Seubring. "Sommige dingen kun je thuis ook leren, maar voor radio heb je gewoon een studio nodig. Dus dat doen we tot en met donderdag vanuit hier."

Corona

Door corona kan het zelfs groter dan vorige jaren. "Normaal zit de kantine in de pauze helemaal vol. Maar nu er geen catering is, kunnen wij die ruimte gewoon gebruiken."

'Ik mis het publiek'

Sommige leerlingen vinden het wel jammer dat het er anders uit ziet. "Ik mis wel het publiek, wat bij andere jaren langs mocht komen", zegt studente Saphira. Ze volgt de opleiding Mediaredactiemedewerker. Het maken van haar eigen radioprogramma's vond ze verrassend leuk. "Vanochtend moest ik zelf presenteren. Dat was heel leerzaam, maar ook best wel lastig."

Ook Janna is enthousiast over het project. "We hebben al veel leuke dingen gedaan, maar dit is wel het allerleukste. Na schooltijd blijven we ook nog even hangen om te bespreken wat gemaakt hebben. En omdat we het naar ons zin hebben."

De dagen zijn voor de leerlingen afgewisseld in presentatie- en productiedagen. Janna: "Ik vind zelf het presenteren heel leuk. Je moet er wel een beetje van houden, van de spotlight. Maar het improviseren vond ik juist fijn. Misschien dat ik hier na mijn studie nog een carrière van kan maken."

Ook nog televisie?

Na donderdag gaat het onderwijsprogramma voor de leerlingen gewoon door. Op het programma staat een televisiejournaal, maar de vraagt is of dat kan doorgaan. Saphira hoopt van wél. "Ik hou helemaal niet van thuis achter een laptop zitten. Zet mij maar lekker op de praktijkles op school. Dat is veel leuker." Janna herkent dat. "Na zo'n groot evenement wordt het wel heel erg wennen om thuis te zitten."