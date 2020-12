Corona-oproep Nijmeegse verpleegkundige al 48.000 keer gedeeld

Een Facebookpost van de 24-jarige verpleegkundige Kirsten de Haan, is in vier dagen al meer dan 48.000 keer gedeeld. In deze post vertelt ze over het begrip die ze op dit moment mist als het gaat om de verpleging in Nederland gedurende het corona-virus.

De Haan, werkzaam bij Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ), vertelt onder meer ‘corona-moe’ te zijn. "Terwijl anderen 'corona-moe' zijn omdat ze de lockdown zat zijn, ben ik 'corona-moe' omdat ik zowel fysiek als mentaal opgebrand ben. Ik zo veel handen heb vastgehouden van patiënten terwijl ze hun laatste adem uitblazen, gewoon omdat ik niet wil dat iemand alleen dood moet gaan. Omdat ik zoveel familieleden tranen heb moeten bezorgen door te vertellen dat niet iedereen in het ziekenhuis mag komen om afscheid te nemen van hun vader of moeder, opa of oma."

In deze tijd van het jaar is bijna heel Nederland bezig met de feestdagen. En maken veel Nederlanders zich druk om de manier van het vieren van onder andere kerst dit jaar. De Haan zou dit jaar eigenlijk vrij zijn met de feestdagen, maar is nu toch gevraagd te komen werken. Zij kan waarschijnlijk helemaal geen kerst vieren. "Als verpleegkundige leg je namelijk een eed af waarin je belooft dat de belangen van jouw patiënt altijd centraal zullen staan. Dat je zal zorgen voor degenen die zorg nodig hebben."

In dit Facebookbericht lucht De Haan haar hart. Ze geeft als laatste mee: "Ik vraag niet om medelijden maar ik vraag om begrip; laten we nog even ons best doen, nog even volhouden om die besmettingscijfers laag te houden, zodat een derde golf voorkomen kan worden. HOU VOL!"