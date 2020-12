De Graafschap gaat vol voor stunt tegen PSV

Het is een wisselvallig seizoen voor De Graafschap. De druk van het moeten promoveren is voelbaar in Doetinchem. Alles draait dan ook om de competitie, maar woensdag komt PSV ook nog langs in het bekertoernooi. Een fraai affiche.

Waar de strijd om de KNVB-beker al jaren een speerpunt is bij provinciegenoot Vitesse, is het toernooi dat de kortste weg naar Europa wordt genoemd voor De Graafschap veel minder belangrijk. De kans op het halen van de finale is klein voor een club die bovenin de eerste divisie speelt. Een aantal rondes overleven spekt vooral de Achterhoekse clubkas, maar door de lege tribunes in coronatijd is ook die factor niet meer van belang.

Voor de fans was een thuiswedstrijd tegen PSV in normale omstandigheden een hoogtepunt in het seizoen geweest. Nu is alles anders rondom het fraaie affiche op De Vijverberg. De Graafschap zal uiteraard voor een stunt gaan, maar is tegelijkertijd realistisch met een PSV in vorm. "Ze hebben een hele brede selectie, met erg veel goede spelers. Natuurlijk wordt het heel zwaar, maar we gaan voor een stunt."

Mario Götze

Het is afwachten of PSV met zijn sterkste opstelling komt, zoals afgelopen weekend tegen FC Utrecht. "Je weet het bij deze trainer nooit", merkt Elmo Lieftink. "Hij rouleert veel. Ja, ik zou het persoonlijk heel mooi vinden om tegen een speler als Mario Götze te spelen. Dat is heel speciaal en als hij speelt, juich ik dat alleen maar toe."

Eén kans

Stunten in de beker lukte De Graafschap in oktober op bezoek bij FC Twente in Enschede. De Tukkers, één van de verrassingen dit seizoen in de eredivisie, werden uitgeschakeld. "Laten we hopen op weer zo'n avondje", zegt Lieftink. De middenvelder zegt zich enorm te verheugen. "Ik vind het echt een mooi toernooi. Je krijgt één kans en het zijn echt wedstrijden op zich. Ik hou ervan."

Met Willem II, maar ook met Go Ahead Eagles, reikte de middenvelder al een aantal keren ver in de KNVB-beker. "Met The Eagles kwamen we tot de kwartfinale en met Willem II heb ik in De Kuip de halve finale gespeeld tegen Feyenoord. We kregen nog een grote kans op de 1-1, maar verloren uiteindelijk met 3-0. Een jaar eerder stonden we met Willem II in de finale tegen Ajax. Toen was ik geblesseerd. We verloren vrij kansloos van een goed Ajax."

Volgens Lieftink moet PSV woensdagavond (18.45 uur) niet als een tussendoortje worden gezien voor De Graafschap. "Iedereen wil spelen en ik ga er ook vanuit dat we met zoveel mogelijk basisspelers aan de aftrap staan. We zitten nu eens in een andere positie, dat kan misschien positief uitpakken. Ik ben benieuwd hoe wij als underdog daar mee omgaan."

Twee keer winnen

Niemand bij De Graafschap betwist echter dat het zwaartepunt, zeker nu, op de competitie ligt. De Achterhoekse club verloor al vier keer en is behoorlijk achterop geraakt in de race om promotie. "Nee hoor, zorgelijk is het zeker niet", besluit Lieftink. "We staan vijf punten achter op Almere, maar daar spelen we op 2 januari al tegen. Zaterdag moeten we in elk geval winnen van Jong FC Utrecht en dan ook van Almere. Dan staan we er weer helemaal bij."