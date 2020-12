Parkbeheerder ontkent mishandeling journalist: 'Sensatiezucht'

Een journalist zou maandag met zijn cameraman geslagen en bedreigd zijn nadat zij opnames maakten op Oostappen Vakantiepark in Arnhem. Dat zou zijn gebeurd door de parkbeheerder. Maar daarvan was absoluut geen sprake, laat de man via raadsman Marcel Senders weten.

NieuwNieuws-verslaggever Dennis Schouten berichtte over het incident, waar hij naar eigen zeggen slachtoffer van was. Hij was daar naar aanleiding van berichtgeving van Omroep Gelderland dat de gemeente de 110 overgebleven vaste bewoners een jaar de tijd geeft om het park te verlaten, op last van een dwangsom.

'Kerst niet meer meemaken'

Volgens Schouten, die eerder werkte voor PowNed, wilden de bewoners graag meewerken aan zijn reportage. Maar toen de beheerder hun aanwezigheid ontdekte, zou hij onder meer naar hen hebben uitgehaald en gedreigd de camera stuk te slaan. Ook zouden zij 'de kerst niet meer meemaken' als er later nog iets van hun beelden terug te zien was.

"Ik begrijp dat deze journalisten graag de sensatie zoeken", stelt raadsman Senders. "Dat mag, maar kent natuurlijk ook zijn grenzen."

'Wachten valse aangifte af'

Het doen van aangifte staat vrij, concludeert Senders. "Maar het is verstandig om een juiste aangifte te doen. Als zij van plan zijn toch een valse aangifte te doen, dan wachten wij die af."

Volgens Senders waren het juist de bewoners die klaagden over de aanwezigheid van de cameraploeg. Vervolgens zijn zij er met een 'duidelijke boodschap' op gewezen dat filmen verboden is en verzocht het park te verlaten en de beelden te wissen.

Dat er daarbij sprake was van bedreiging of geweld, ontkent hij ten stelligste. Wel noemt hij het 'vervelend' als het zo is ervaren.

'Beheerder kan uit zijn slof schieten'

Een parkbewoonster heeft het incident niet gezien, maar zegt de beheerder te kennen als iemand die in het verleden verbaal nog wel eens 'uit zijn slof' kon schieten. "Die man is niet capabel voor zijn functie. Hij kan niet normaal communiceren met mensen. Hij komt nogal agressief uit de hoek en let dan niet meer op zijn taal."

Ze vindt het jammer dat het park op deze manier opnieuw in diskrediet wordt gebracht, terwijl de 'ernstige vergrijpen' uit het verleden volgens haar de laatste tijd niet meer voorkomen.

