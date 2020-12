Reusachtige midwinterhoorn wordt blikvanger langs N18 bij Eibergen

Het kunstwerk wordt geplaatst in het midwinterhoornplantsoen langs de N18 in Eibergen." Hij is wel echt uit de kluiten gewassen. Hij wordt 45 meter lang en de grootste diameter is 4,5 meter", zegt Bert.

'Dit is normaal niet ons dingetje'

Je ziet pas echt hoe groot het kunstwerk wordt als je naar buiten gaat. Naast het bedrijf ligt de midwinterhoorn. "En dit is het dus nog niet helemaal", zegt Bert. "Dat deel dat binnen ligt, moet er nog bovenop."

In Borculo krijgt de megamidwinterhoorn al vorm Foto: Omroep Gelderland

Het bedrijf houdt zich normaalgesproken bezig met het ontwikkelen en produceren van machines op het gebied van mestbehandeling en mestverwerking en dit is dus wel echt iets anders.

"Nee dit is normaal niet ons dingetje, maar waar we wel goed in zijn is het werken met ijzer en producten ontwikkelen. Dit is dus wel een uitdaging voor ons." Of Bert zelf ook iets met de eeuwenoude traditie heeft? "Nee niet echt, ik vind het mooi, maar dat is het dan ook", lacht hij.

Zo gaat hij er straks uitzien. Foto: Midwinterhoorngroep Eibergen

Eerste bomen midwinterhoornplantsoen de grond in

Het kunstwerk is bijna af. Het gaat binnenkort naar de spuiter en daarna gaat het in delen naar de eindbestemming: het midwinterhoornplantsoen in Eibergen.

Langs de N18 zijn daarvoor de eerste bomen geplant. De stammetjes van deze bomen moeten over een jaar of tien midwinterhoorns worden. Wethouder Bosman van de gemeente Berkelland heeft de eer het eerste boompje te planten.

Wethouder Anjo Bosman plant de eerste boom. Foto: Omroep Gelderland

"Hoe willen jullie het boompje hebben, iets meer scheef?", vraagt ze. Het is van belang dat de boompjes goed gaan groeien, want het gaat uiteindelijk om de kromming.

"We gaan hier 250 bomen planten", zegt Gerrit Keuper van de Midwinterhoorngroep Eibergen. "Ze komen best dicht op elkaar te staan. En diegene die niet wil krommen, is aan de beurt. Die knippen we weer af", lacht hij.

Heeft u kromme bomen?

De bomen hebben tussen de 7 en 10 jaar nodig om 'geoogst' te kunnen worden. Daarom zijn de initiatiefnemers van de plantage ook op zoek naar al iets meer volwassen bomen. Daarvoor doen ze een oproep bij het Omroep Gelderland platform Gelderland Helpt: Gezocht: kromme bomen voor de midwinterhoornplantage.