Buddy to Buddy: wil jij voor een vluchteling de link zijn naar de Nederlandse samenleving?

Stichting Buddy to Buddy helpt vluchtelingen uit een isolement te komen. Dit doen we door betrokken inwoners aan vluchtelingen te koppelen. Buddy to Buddy gaat uit van gelijkwaardigheid en organiseert laagdrempelig contact van mens tot mens.

Eén persoon kan de link zijn naar onze samenleving en kan daarmee heel waardevol zijn in de ontdekkingstocht naar een nieuw bestaan. Maar voor beide kanten is contact een verrijking en geldt dat werelden worden vergroot.

Wat is de visie van Buddy to Buddy?

De naam Buddy to Buddy is bewust gekozen. Wij gaan namelijk uit van gelijkwaardigheid. Mensen zijn niet gelijk, wel van gelijke waarde. En voegen evenredig waarde aan elkaar toe. Vanuit die visie organiseren we laagdrempelig contact van mens tot mens.

Dit doen we door rekening te houden met de verschillen en mensen te helpen om daarmee om te gaan. Hierdoor kan in ongelijke situaties de weg toch vrij zijn voor gelijkwaardige ontmoeting. Voor beide kanten van het buddyschap geldt dat werelden en blikvelden worden vergroot. Buddy to Buddy heeft hierin een faciliterende rol.

De doelstelling van stichting Buddy to Buddy is tweeledig; het sociale isolement van asielzoekers doorbreken en de betrokkenheid van Zutphense inwoners bij de opvang van vluchtelingen vergroten.

Hoe doen we dit?

Dat doen we door inwoners en vluchtelingen te koppelen. Buddy’s maken vluchtelingen wegwijs in de samenleving. Eén persoon is de link naar de samenleving en kan daarmee heel waardevol zijn in de zoektocht naar een nieuw bestaan. Naast het matchen van buddy’s organiseren en faciliteren we activiteiten waarbij ontmoeting tussen Nederlanders en vluchtelingen centraal staat. Dit doen we aan de hand van thema’s. Eén daarvan is bijvoorbeeld ‘samen eten’.

Hoe word ik Buddy?

Een aantal keren per jaar starten we een nieuw project waarbij vluchtelingen en Zutphenaren aan elkaar worden gekoppeld. Het Buddy-traject duurt 4 maanden. We maken kleine groepen van Buddy’s die elkaar kunnen versterken. Elke groep heeft een vaste contactpersoon die ondersteunt waar nodig. Je staat er dus niet alleen voor.

De voorbereiding van de Nederlandse buddy’s bestaat uit een voorlichtings- en een themabijeenkomst. Vervolgens ontmoeten jij en je Buddy elkaar voor het tijdens een feestelijke matchingsdiner. Daarna gaan jullie samen op pad. We vragen je om in ieder geval 1 keer per week af te spreken met je Buddy.

Eén keer in de drie weken komt jouw Buddy-groep samen om ervaringen uit te wisselen en elkaar te ondersteunen waar nodig. Deze avonden worden begeleid door ervaringsdeskundigen van Buddy to Buddy Zutphen. Hiernaast organiseren we inspirerende activiteiten waar je op een laagdrempelige manier vluchtelingen & alle andere Buddy’s ontmoet en bijeenkomsten die je informeren en wegwijs maken.

Na 4 maanden sluiten we het project samen af en mag jij zelf met je Buddy afspreken of en hoe jullie contact er in de toekomst uit gaat zien.

Huiskamer

Elke woensdagavond en donderdagmiddag is onze huiskamer open. Loop gerust binnen voor een kopje thee, een spelletje of meer informatie. Adres: Kerkhof 1a in Zutphen.

Lijkt het je wat om buddy te worden? Reageer dan hieronder.