In onze provincie zorgen we voor elkaar in coronatijd

En aandacht voor elkaar is er in onze provincie. Misschien kijken we in het oosten van het land altijd al wel wat meer naar elkaar om. Vele initiatieven zijn er om de eenzamen niet te vergeten, om de kerstdagen binnen alle beperkingen net iets fijner te maken. Om te zorgen dat we ons niet vervelen.

Zo merkte Willy Mackaaij uit Nijmegen dat de aanvoer van bordspelletjes stokte door corona. Net in een tijd waarin we veel thuis zitten. Daarom bedacht ze de digitale-coronaspelletjeskast. Een database van spelletjes die werkeloos bij mensen in de kast staan en uitgeleend mogen worden (in Nijmegen e.o.).

Foto: Omroep Gelderland

Een fijn kersdiner of zelfs een feestje; het kan gewoon

Eenzaam en alleen je eigen kerstmaaltijd bereiden en oppeuzelen hoeft ook niet. Zo kunnen mensen in de gemeenten Apeldoorn en Oene een kerstkok aan de deur krijgen. En wil je zelf iets betekenen, dan kun je zelf ook die kerstkok zijn. Op een leuke manier (wellicht met een gedichtje of een liedje) lever je dan iets smakelijks af bij iemand aan de voordeur.

Samen eten kan ook. Via de organisatie Eet mee. Als je je aanmeldt, wordt je gekoppeld aan iemand om samen mee aan tafel te eten, of digitaal, via een videoverbinding.

Samen eten kan ook. Foto: Eet mee

In Lingewaard is het deze week feest, tekenfeest. Helemaal binnen alle geldende beperkingen. De Stichting Welzijn Lingewaard heeft jongeren uitgenodigd om een bezoek te brengen aan ouderen. Beiden aan één kant van het raam, met een doosje stiften. Samen kunnen ze een spelletje spelen (zoals Boter, Kaas en Eieren) of misschien het raam wel helemaal voorzien van kerstillustraties.

Wat doet u? Laat het ons weten

Wij zijn benieuwd wat u doet voor een ander. Heeft u een mooi initiatief? Klein of groot. Vertel het dan aan gelderlandhelpt@gld.nl. Wellicht kunnen we u helpen om meer mensen te bereiken die kunnen helpen of wel wat extra aandacht kunnen gebruiken. En misschien inspireert u weer andere mensen.

In november maakte Gelderland helpt een speciale uitzending met het thema: Aandacht voor elkaar. Bekijk de video:





