Wageningen verbiedt carbidschieten

Dit mag dus niet meer in Wageningen Foto: Omroep Gelderland.

Carbidschieten in Wageningen is deze jaarwisseling verboden. Dat heeft de gemeenteraad maandagavond besloten.

Het schieten met carbid dreigde een populair alternatief te worden voor het afsteken van vuurwerk dat deze jaarwisseling landelijk verboden is. De gemeente had al meerdere mailtjes binnengekregen met de vraag waar carbidschieten in en om Wageningen dit jaar zou mogen.

Veiligheid

Nergens, is het antwoord. Want de politie en gemeente zien te veel veiligheids- en gezondheidsrisico's. Grote samenkomsten zijn onwenselijk in verband met het corona-besmettingsgevaar. En zeker binnen de bebouwde kom kan het carbidschieten gevaarlijke situaties opleveren, stelt de politie.

Mogelijk is carbid de volgende jaarwisseling wel toegestaan op aangewezen locaties. De gemeenteraad buigt zich daar in de loop van 2021 over.