Er komt weer een grote BMX-wedstrijd naar Papendal

Papendal gaat voor de organisatie van het evenement samenwerken met de Koninklijke WielrenUnie (KNWU), de gemeente Arnhem en de provincie. Tijdens de wedstrijd zal ook weer het Urban Framed Festival worden georganiseerd.

Jochem Schellens is als directeur van Papendal blij met dit evenement. “We hebben afgelopen oktober met het NK laten zien dat we op veilige wijze een BMX-wedstrijd kunnen organiseren. In aanloop naar het WK BMX dat in augustus 2021 op Papendal plaatsvindt, is deze European Cup een goede gelegenheid om ervaring op te doen met een groter deelnemersveld.”

Ook BMX'ster Laura Smulders kan niet wachten om deze wedstrijd in Arnhem te rijden. “Het is voor ons heel belangrijk dat er internationale wedstrijden georganiseerd worden in aanloop naar de Olympische Spelen in Tokio. In deze corona-tijd waarin reizen lastig is, is het extra waardevol dat deze wedstrijd dichtbij huis georganiseerd wordt. Daarnaast is dit ook voor de breedtesport een mooie kans om alvast de WK-baan te leren kennen.”