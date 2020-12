Vader en zoon sturen harddrugs via de post, moeten de cel in volgens OM

Een vader en een zoon, met huizen in Appeltern en Beuningen, moeten volgens het Openbaar Ministerie (OM) voor 2,5 jaar de cel in. Zij hebben in drugs gehandeld en deden dat door die drugs te versturen via de post, zo zegt het OM.

De vader en zoon zouden samen bewust hebben gewerkt aan het opbouwen van een voorraad drugs in twee woningen van de vader, in Appeltern en Beuningen. Die drugs was bedoeld voor de handel.

De douane onderschepte namelijk in juni 2019 negen poststukken die bedoeld waren voor het buitenland. Op plekken waar de poststukken zijn ingeleverd, bij bijvoorbeeld servicepunten, hingen camera's. Op die beelden was duidelijk te zien dat de vader de poststukken inleverde. Ook na juni bleef hij drugs versturen via de gewone brievenbussen. In totaal zouden tussen juni en augustus 2019 ongeveer 800 pillen, 592 gram MDMA en coke zijn verstuurd.

Ook in huizen drugs gevonden

Na doorzoeking in de woningen werd in totaal ook nog 7250 gram aan harddrugs gevonden, die zaten in rolkoffers en grote boodschappentassen. Ook waren in beide huizen twee ruimtes die dienden als inpakkamer voor de drugs. De zoon is aangemerkt als verdachte doordat hij in bezit was van USB-sticks waarmee hij toegang had tot het Dark web.

Vader en zoon moeten voor de handel 3,5 jaar de cel in, met aftrek van het voorarrest, als het aan het OM ligt. Ook is er 12 maanden voorwaardelijk geëist, met een proeftijd van twee jaar.

De rechtbank doet op 22 januari uitspraak.