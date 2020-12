Nederland vijf weken op slot: 'Maar het wordt beter, dat beloof ik u'

Nederland gaat voor een periode van vijf weken in een lockdown. "Nederland gaat op slot", zo zei premier Mark Rutte maandagavond in een toespraak. "We moeten door een hele zure appel heen bijten, maar het wordt beter", zei de minister-president.

De premier refereerde in zijn toespraak aan het oplopende aantal besmettingen, maar toonde ook begrip voor het gedrag van de Nederlanders de laatste tijd. "We zijn allemaal mensen die niet perfect zijn. Het is ook moeilijk om 100 procent je altijd en overal aan de regels te houden. We moeten de hele dag honderden keren alert zijn om te voorkomen dat het virus niet overspringt. Maar het virus hoeft maar één keer geluk te hebben, dat is een ongelijke strijd."

"En daar moet dus nog wat tegen gebeuren", stelt de premier. "Er overlijden nog steeds 60 mensen per dag aan het virus en er zijn al meer dan een miljoen reguliere ziekenhuisbehandelingen uitgesteld, het zal je maar overkomen. Daarnaast lopen de mensen in de zorg op hun tandvlees, de rek is eruit en dan moet het griepseizoen nog beginnen. Daarom nogmaals dank ook richting de zorg."

Wat zijn de maatregelen?

Om het aantal positieve tests naar beneden te krijgen kondigde het kabinet een aantal maatregelen aan:

Niet-essentiële winkels gaan dicht.

Musea, dierentuinen, theaters en pretparken moeten sluiten.

Tankstations, drogisten en supermarkten blijven open

Medische contactberoepen mogen doorgaan, niet medische-contactberoepen moeten stoppen. Met andere woorden: tandartsen en fysiotherapeuten mogen hun werk blijven doen, nagelstudio's en kappers moeten sluiten.

Scholen gaan dicht, ook de kinderopvang. De kinderopvang is alleen open voor ouders met vitale beroepen.

Thuis mag je nog maar twee bezoekers per dag ontvangen, met uitzondering van de kerstdagen. Dan mogen er drie mensen op bezoek komen.

Reis niet naar het buitenland en boek geen reis tot half maart.

Binnensportlocaties gaan dicht, buiten mag nog wel gesport worden voor kinderen tot 18 jaar. Boven de 18 mag het met maximaal twee personen op 1,5 meter.

Hotels blijven open, maar daar mag niet meer gegeten of gedronken worden.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van de maatregelen, dan zijn veel antwoorden te vinden op Rijksoverheid.nl.

'Aandacht voor elkaar'

Zware maatregelen dus. De premier vraagt daarom iedereen nu extra aandacht te hebben voor mensen die het zwaar hebben. "Aandacht voor elkaar helpt ons door deze ellendige periode heen te komen, we komen daar zeker doorheen, dat staat voor mij vast."

Hoelang dat gaat duren is niet duidelijk. "We moeten even door deze zure appel heen bijten. Het is niet over een week of maand over, maar met het vaccin wordt 2021 een jaar van hoop en licht aan het einde van de tunnel."

