Food Rally houdt horeca Montferland bezig

“We moeten elke keer dicht en dan volgen er weer nieuwe maatregelen”, aldus initiatiefnemer Kees Rosendaal, eigenaar van Uitspanning 't Peekse in Beek. “Montferlandse horecaondernemers hebben veel ideeën, maar we moeten telkens schakelen. De Food Rally is dan een leuk initiatief.” Deelnemers aan de rally maakten een rit van vijftig kilometer langs zes horecazaken, waar ze genoten van verschillende gerechtjes. Deelneemster Carin Schepers is blij op deze manier nog wat te kunnen doen voor de Montferlandse horeca: “Deze actie vind ik geweldig, want de horeca heeft het heel zwaar.”



Horecaondernemers in enkele steden willen hun zaak koste wat kost op 17 januari openen. In Montferland doen ze hier volgens Marcel Beekman niet aan mee. De ondernemer van Partycentrum de Dèèl in Beek is bestuurslid van de Montferlandse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland: “We volgen gewoon de richtlijnen van het RIVM, dat is duidelijk. Je moet serieus nadenken of je wel óf niet opengaat. Ik kan mezelf voorstellen dat een hele hoop bedrijven overwegen open te gaan.”



'Branche hard gestraft'

Beekman verwacht dat Montferlandse horecaondernemers de deuren gesloten houden op 17 januari. “Of de overheid moet komen met betere maatregelen.” Schepers vindt het zuur dat horecagelegenheden geen mensen mogen ontvangen en is van mening dat de branche hard wordt gestraft: “Als het ergens goed is geregeld, dan is het wel in de horeca", vindt de deelneemster aan de rally. "Ik denk dat je in horecagelegenheden veiliger bent dan bij veel mensen thuis.”



‘Financiële steun onvoldoende’

Ook ’t Peeske blijft volgens Rosendaal gesloten. Het lijkt hem niet verstandig om tegen het overheidsadvies in te gaan. “Dan moet je toch bij de experts zijn. Wij gaan in ieder geval niet open. Wij gaan pas open wanneer het van de regering weer mag”, vertelt de ondernemer. Wel hoopt hij op extra financiële overheidssteun, welke volgens hem te weinig is: “In Duitsland krijg je 75 procent van de omzet van vorig jaar, dat is veel beter. Onze vergoeding dekt lang niet alle kosten.”





