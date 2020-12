Gelderse ziekenhuizen worstelen met kerstroosters

Ziekenhuizen in Brabant hebben hun personeel al gevraagd kerstverlof in te leveren, nu de besmettingscijfers van corona weer oplopen. Zover is het vooralsnog niet in Gelderland.

“We zetten alles op alles om te voorkomen dat medewerkers hun geplande vakantie in deze periode moeten inleveren. We balanceren wel op het randje”, zo stelt een woordvoerder van het Nijmeegse Radboudumc, mede namens het Regionaal Overleg Acute Zorg waarin meerdere Gelderse ziekenhuizen samenwerken.

Ook het St Jansdal in Harderwijk, Rijnstate in Arnhem en de Gelre Ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen stellen dat er nog geen verloven worden ingetrokken. “Maar ook dat kan morgen anders zijn”, reageert de woordvoerder van het St Jansdal.

Bezetting niet rond

Kirsten de Haan, verpleegkundige van het Nijmeegse CWZ die met een emotioneel betoog op Facebook viral ging, zegt in haar bericht wel al onverwacht te moeten werken met kerst.

"Wanneer mij eerst verteld werd dat ik vrij zou zijn met kerst, wordt mij nu gevraagd om toch te komen werken omdat we simpelweg de bezetting niet meer rond krijgen. Terwijl anderen zich druk maken over het feit dat ze kerst maar met drie personen mogen vieren, maak ik me zorgen of ik überhaupt kerst kan vieren", aldus De Haan.

De ziekenhuizen hopen dat de strengere lockdown het aantal ziekenhuisopnames doet dalen. Het Radboudumc: “We vragen met nadruk aan de mensen in de regio zich aan de maatregelen te houden. Het is lastig, onze zorgprofessionals zetten zich graag in, maar het vraagt veel van ze. Ze moeten het wel vol kunnen houden. Het uitzicht op minder patiënten is het beste uitzicht en de beste mentale support die we kunnen geven.”

