Tafelronde 156 schenkt tovertafel aan Het Welgelegenhuis Nunspeet

De Tovertafel is innovatieve zorgtechnologie die zorgmedewerkers in staat stelt om op een gebruiksvriendelijke manier de beste zorg aan hun cliënten te geven. Dankzij het ingenieuze klik-en-klaarsysteem is de Tovertafel gemakkelijk te installeren en blijft de vertrouwde leefomgeving intact. Dat is belangrijk voor ouderen met dementie, zo worden onnodige onrust en overprikkeling voorkomen.

De tafel is eenvoudig in gebruik, groots in effect. De Tovertafel is er niet alleen voor ouderen met dementie, maar ook voor mensen met een verstandelijke beperking en kinderen in het (speciaal) onderwijs. De interactieve spellen lokken zowel fysiek als sociale reacties uit en leveren waardevolle momenten op met familieleden en verzorgers.