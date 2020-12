Henk Flyert voor betere prijs voor de boeren: 'Een vaccin is niet de oplossing'

Oonk deelt aan de bezoekers van de supermarkt een flyer uit met een zelfgeschreven tekst waarin hij de positie van de boeren in Nederland uitlegt. 'We verdienen nu echt niks meer, de rek is eruit', schrijft Oonk, die met zijn actie een steentje hoopt bij te dragen in de strijd van de boeren voor een betere prijs van hun melk, groenten en vlees.

'Onze marge'

Of zoals Oonk schrijft: 'Wij willen u graag van voedstel blijven voorzien, maar het kan niet zo zijn dat de grote supermarkten en hun aandeelhouders met onze marge gaan lopen.' Desondanks heeft Oonk toestemming gekregen voor de winkel te flyeren. "Ik heb er een kwartier voor moeten praten, maar het is gelukt. Oh, één momentje..."

Hij loopt weer op een bezoeker van de supermarkt af en overhandigt een flyer. "Ie hebt groot geliek", zegt de vrouw in het Achterhoeks dialect. Ze geeft Oonk en de boeren groot gelijk, zoals bijna alle mensen dat deze maandagmiddag doen. "

"Het is hartverwarmend", reageert Oonk. "Ik was ook niet bang om hier een blauw oog op te lopen. Dat was in de Randstad wel anders geweest. Je moet wel even duidelijk uitleggen waarom je het doet."

Uitgemolken

Het draagvlak in Lichtenvoorde mag groot zijn, hoe is dat elders nu de boeren maar actie blijven voeren? Hebben de acties nog effect? Oonk: "Het is hard nodig. We zijn uitgemolken en staan met de rug tegen de muur. We praten met alle partijen zoals het ministerie, dat het met ons eens is dat we betere prijzen moeten hebben, maar het schiet niet op."

Er zijn sympathisanten van de boeren die de acties tijdens het aanscherpen van de coronaregels liever zien worden opgeschort. Oonk erkent dat er nu meerdere branches zijn die het moeilijk hebben. "Wij vinden het voor de horeca ook heel erg", zegt hij, "maar hopelijk is een vaccin voor de horeca de oplossing. Maar zo'n oplossing is er voor ons niet."