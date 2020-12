Wéér ophef over Culemborgse kerstboom, zelfs voordat hij staat

"Dat is best wel dramatisch als je als gemeente geen stuiver meer overhebt om een fatsoenlijke boom neer te zetten", schrijft een boze Culemborger op Twitter. Velen hebben het gevoel dat ze in deze coronatijd door de gemeente op kosten worden gejaagd. Toch heeft de gemeente een boom gevonden. Vandaag werden de lampjes erin gehangen.

Van verkeerde zuinigheid? "Helemaal niet", zegt Harry van Dalum van de gemeente. Hij is al 32 jaar betrokken bij het uitzoeken en versieren van de kerstboom: "Dat wordt wel gedacht, maar daar is helemaal geen sprake van."

Verbazing over ophef

De kerstboom wordt elk jaar op dezelfde manier uitgezocht. Het verbaast Harry elke weer dat er ophef over de boom ontstaat. In 2015 was de verlichting bijvoorbeeld extra hoog in de boom gehangen. Dit om vandalisme tegen te gaan. Maar in de publieke opinie werd al gezegd dat het om verkeerde zuinigheid ging: "Scrooge (een vrek, red.) woont in Culemborg", stond er op Twitter te lezen.

Bekijk de video, de tekst gaat daaronder verder:

Protestboom

De lokale VVD besloot dit jaar naar aanleiding van de advertentie van de gemeente ook een duit in het zakje te doen, door zelf een protestboom aan te bieden. Deze staat nu op de Varkensmarkt, maar Van Dalum is niet onder de indruk. "Ik vind 'm maar ielig, zeker in vergelijking met de boom op de Markt."

Van Dalum is erg enthousiast over de boom op de Markt. Maar belangrijker is natuurlijk wat de inwoners ervan vinden. "Het is een prachtige boom, zegt een vrouw die op de fiets voorbij komt." Een andere inwoner is iets sceptischer. Terwijl ze haar mondkapje rechtzet zegt ze: "Als 's avonds de lichtjes branden zijn wij niet in de stad. We zullen er dus weinig van de kerstboom meekrijgen", besluit ze.