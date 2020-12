Kerstspecial Introdans afgelast na weken repeteren: 'Zonde van al dat werk'

Alle 14 voorstellingen waren al uitverkocht, kostuums waren klaar en er was wekenlang gerepeteerd. Maar de voorstelling zal nooit het podium bereiken.

"Het heeft geen zin om dit nog op een later moment te doen. En omdat we er nog niet mee in het theater zijn geweest, kunnen we er ook geen beeld van maken voor een online voorstelling. Gelukkig was het geen heel nieuwe choreografie, want het was samengesteld uit eerdere voorstellingen. Maar het is natuurlijk wel zonde", legt persvoorlichter Leontine Zantinge uit.

Laatste voorstelling van 2020

In de Stadsschouwburg in Nijmegen hebben de dansers van Introdans maandagavond met de voorstelling Fantasia voor de laatste keer opgetreden dit jaar.

"Als je dan vanavond het applaus krijgt van de mensen die er zijn, dan denk je wel even: wauw, dit was de laatste van 2020 en we zitten pas in begin december. Dat is gek, want december is voor ons de drukste maand en alles was ook nu uitverkocht. Toch hebben we vanavond voorlopig de laatste buiging mogen nemen", vertelt Jamy Schinkelshoek van Introdans.

Hart en ziel

De dansers hadden zich zo verheugd op een mooie afsluiter van dit moeilijke jaar, ook al zou dat met veel minder toeschouwers zijn. "Dat betekent best wel veel eigenlijk", zegt Jamy. "Wij leggen echt ons hart en ziel in de repetities en als alles dan niet door kan gaan, is dat een beetje zonde van al dat werk."

De voorlopig laatste voorstelling van Introdans. Foto: Introdans / Hans Gerritsen

De dansers gaan nu noodgedwongen thuis zitten. "Wij krijgen gewoon ons salaris uitbetaald. We blijven tot 10 januari thuis en vanaf 11 januari moeten we weer beschikbaar zijn. Dan beginnen we óf in de studio óf via Zoom weer met balletlessen." Ondertussen houden ze hun lijf in vorm met yoga, pilates of door mee te doen met een YouTube-filmpje.

Publiek baalt ook

De mensen die maandagavond naar de laatste voorstelling waren gekomen balen ook dat dit voorlopig het laatste optreden was van Introdans. "Ik dacht in de auto onderweg hierheen: wat sneu voor die mensen! Ze hebben zo hard gewerkt aan een voorstelling die ze niet eens kunnen afmaken", vertelt een bezoekster.

Een ander zegt: "We hebben net gehoord dat de theaters weer dicht gaan. Dat vind ik wel heel dramatisch. Het is hier in de Stadsschouwburg zo goed geregeld qua corona dat het eigenlijk niet nodig is. Maar goed, de cijfers lopen op, het kan niet anders."