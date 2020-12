Basisscholen pakken online onderwijs weer op: ‘We zijn er rustiger onder dan vorige keer’

“We hadden het wel een beetje verwacht”, reageert Beryl Grob, directrice van basisschool St Jozef in Winterswijk. “Heel jammer, we hadden bijvoorbeeld een coronaproof, aangepaste kerstviering verzonnen, maar ook dat gaat nu niet door.”

Toch is Grob duidelijk rustig onder het nieuws. “We hebben het in maart goed opgepakt, dat gaan we nu weer doen. We zijn er rustiger onder dan de vorige keer”, besluit ze.

‘We wisten het al’

Frans Laarakker, voorzitter van scholengroep Gelderveste met zeventien scholen in Gelderland, reageert ook kalm. “We wisten dat dit eraan zat te komen en zijn de protocollen van maart sinds vorige week al aan het doorlopen.” De school heeft het materiaal dat met kinderen mee naar huis moet al klaar liggen. Morgen doen de directeuren een laatste check.

‘Noodopvang weer regelen’

Bij scholengroep Veluwezoom, met elf basisscholen in de gemeenten Rheden en Rozendaal, klinkt hetzelfde geluid. “We hebben geleerd van de vorige keer en we deden al een hoop online”, zegt Hannelore Bruggeman, voorzitter van het college van bestuur van de scholengroep. “We moeten de noodopvang wel weer gaan regelen, voor kinderen van ouders met cruciale beroepen.”

'Niet meer pionieren'

Bij het PCBO in Apeldoorn zijn ze uiteraard niet blij met de lockdown voor de scholen. De overkoepelende organisatie heeft 27 basisscholen onder zich. "Fijn is het niet, maar we hebben er wel begrip voor", zegt woordvoerder Marije Meijer. "Als de situatie er om vraagt, dan kunnen we gewoon niet anders. We hebben wel het geluk dat we niet meer hoeven te pionieren. We hebben inmiddels ervaring met het thuisonderwijs door de vorige periode dat de scholen dicht waren en we weten hoe we het moeten aanpakken."

Deze week wordt er nog opgestart met het thuisonderwijs, maar bij een aantal scholen stond er al niet al te veel meer op het programma omdat er naar de kerstvakantie wordt toegewerkt. Meijer: "Natuurlijk scheelt het wel dat er een vakantie tussen zit, maar het moet ook gewoon serieus worden opgepakt. Het wordt in ieder geval eenduidig, iedereen krijgt thuisonderwijs. Dat was namelijk ook wel lastig in de afgelopen periode omdat kinderen of docenten deels thuiszaten door alle quarantaines. Het wordt nu voor iedereen hetzelfde."