Na 40 jaar geen zwanenzang door corona: 'Onopvallender kun je niet vertrekken'

Vanaf het prille begin was dirigent Wim Boerman betrokken bij Orkest de Ereprijs in Apeldoorn. Hij neemt eind dit jaar afscheid. Zijn zwanenzang zou 20 december in theater Orpheus klinken. Bescheiden en beperkt, vanwege de coronamaatregelen. Maar het wordt hem desondanks niet gegund.

Orkest de Ereprijs maakt uiteraard muziek, maar doet ook aan educatie en talentontwikkeling. In 2018 kreeg Boerman (68) een prijs voor zijn inzet daarvoor. Van huis uit is de dirigent fluitist, tot enige jaren geleden werkte hij als muziekdocent in Arnhem. Parallel daaraan zette hij zich decennialang in voor 'zijn' Apeldoornse orkest. Per januari neemt een ander zijn stokje over.

Twee weken geleden nog gespeeld

Helaas voor Boerman, met de aangekondigde lockdown gaat het publieke leven opnieuw op slot. Dat betekent dat zijn geplande afscheid er dit jaar niet komt. Hield Boerman er rekening mee dat zijn slotakkoord wellicht nooit zou klinken? "Nee, eigenlijk niet. We hebben twee weken geleden nog gespeeld. Maar, onlangs werd toch wel duidelijk dat dit eraan kwam."

'Het was en ís de muziek'

Zijn gevoel bij de situatie lijkt nuchter. Maar hij weet ook: "Onopvallender kun je niet vertrekken. Ik hoop op een moment dat alles weer wat meer kan bewegen." Boerman hoopt dat hij ergens volgend jaar alsnog afscheid kan nemen van de mensen met wie hij zolang 'tot zijn grote plezier' mocht musiceren. In een afscheidsbericht stelt hij: "De core business was en is de muziek, de actuele muziek. Mijn grote dank aan alle componisten die het avontuur met de Ereprijs zijn aangegaan."