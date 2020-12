15 jaar cel geëist tegen Didammer die vriendin doodde

Tegen een 29-jarige man uit Didam is maandag 15 jaar cel geëist voor het om het leven brengen van zijn 24-jarige vriendin. Dat gebeurde vorig jaar in hun huis in het Achterhoekse dorp. De verdachte kan zich daarvan niks meer herinneren en beweert dat hij slaapwandelde, maar justitie ziet daarvoor geen bewijs. 15 jaar cel is de maximale straf die opgelegd kan worden voor doodslag.

De 24-jarige vrouw werd in december dood gevonden in het huis waar ze samen met haar vriend woonde. Ze was die nacht daarvoor met messteken om het leven gebracht.

De verdachte verklaarde maandagmorgen al in de rechtszaal dat hij zich niks kan herinneren. "Ik weet alleen nog dat ik wakker werd naast haar en toen was ze al dood", snikte hij. Ook aan het eind van de dag was de de 29-jarige Didammer emotioneel. "Ik wilde samen oud worden met haar. Ze was de liefde van mijn leven. Ik ben geen slecht mens, maar ik heb verkeerde keuzes gemaakt."

Drugsgebruik

De verdachte had de avond voor de dood van de vrouw veel drugs gebruikt en zegt vandaag voor de rechter dat hij zijn vriendin in zijn slaap iets aan gedaan moet hebben. Daarna zou hij in paniek zijn geraakt.

Volgens justitie had de man mogelijk veel cocaïne gebruikt en is daardoor ruzie ontstaan met het slachtoffer. Het drugsgebruik legde mogelijk druk op de relatie. De man zag waarschijnlijk op tegen het afkicken en de financiële stress.

Gedood tijdens het slaapwandelen?

Deskundigen zeggen dat de kans klein is dat de Didammer zijn vriendin tijdens het slaapwandelen kon vermoorden. Volgens hen had de verdachte allerlei middelen gebruikt die de vaste slaap verstoren.

De officier van justitie noemt het verweer over het slaapwandelen ongeloofwaardig. Ook zijn er vragen waarom de verdachte geen hulp inriep van hulpdiensten na de dood van zijn vriendin. De man liet haar 20 uur lang dood op de grond liggen.

Emotioneel betoog moeder

Tijdens de rechtszaak maakte de moeder van het slachtoffer gebruik van haar spreekrecht. In een emotioneel betoog vertelde ze onder meer hoe geliefd haar dochter was.

Zo kreeg de vrouw maar liefst 380 kaarten na de dood van haar 24-jarige dochter. Maar ze vertelde in de rechtszaal ook over de - op het laatst - gespannen relatie die het slachtoffer had met haar vriend. "Ze was op een gegeven moment bang voor je, je werd steeds agressiever."

'Diamant kwijt'

De verdachte zou naar een afkickkliniek gaan en op 19 december hebben ze daar nog samen over gesproken. "We hebben zelfs een groepsknuffel gedaan. Haar laatste woorden waren toen tegen mij: het komt goed mam", blikte de moeder terug. De schouders van de verdachte schokten bij het horen van deze woorden.

De vrouw noemt de man een monster om wat hij haar dochter heeft aangedaan. "Je hield meer van coke dan van haar", sprak ze. Ze eindigde met: "Jij had goud in handen, maar wij zijn een diamant kwijt."

De uitspraak in deze zaak is over twee weken, op 28 december.

