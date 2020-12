Lockdown-drukte bij kappers: 'Telefoon staat roodgloeiend'

"We zijn helemaal volgeboekt en we gaan ook langer door", zegt Marit van Brugge van een kapsalon in Apeldoorn. "Het is heel druk. We proberen zoveel mogelijk mensen te helpen."

"Het is niet normaal. Bij ons staat de telefoon roodgloeiend", zegt Angeline van Dijk van een kapperszaak in Heerde. "We zijn tot 21 uur open vandaag. Dat is niet alleen vanwege de lockdown die mogelijk gaat komen, maar ook vanwege de feestdagen. We kunnen tot nu toe iedereen nog helpen. We plannen mensen ook dinsdag in, als we dan nog open mogen."

Extra diervoer

Premier Rutte houdt om 19.00 uur een toespraak. Waarschijnlijk moeten scholen en niet-essentiële winkels dicht. Dat heeft gevolgen voor musea, kapsalons, theaters en tuincentra.

De maatregelen gaan om 00.00 uur in, om een run op winkels morgen te voorkomen. Daarom is het nu ook druk bij tuincentra. “We merken vooral deze maandag extra drukte. Mensen slaan uit angst extra diervoer in. Klanten willen een extra buffer hebben”, zegt Kees Wolswinkel van een tuincentrum in Barneveld.

'Belangrijkste weken van het jaar'

Bij een tuincentrum in Doetinchem valt de drukte nog mee. "Ik heb wel klanten in de winkel die praten over de lockdown en nu snel kerstinkopen doen. Ik ga ook bekijken of ik tot 20.00 uur open mag blijven", aldus eigenaar Stefan Vleeming.

Ook een wijnhandel in Elst bereidt zich voor op een eventuele lockdown. “Normaal zijn we maandag dicht en dinsdag alleen open op afspraak, maar vanwege de strengere maatregelen willen we klanten tegemoet komen. We zijn beide dagen geopend", zegt eigenaar Danny van Leersum. "Voor ons zijn dit de belangrijkste weken van het jaar. We hopen dat we onder de essentiële winkels vallen."

Ook winkelstraten stromen vol

Overigens stromen ook de winkelstraten en -centra nu vol met mensen die nog hun laatste inkopen willen doen. U leest daar alles over in ons liveblog.

