Zorgen om natuur en milieu? Zo maakt bakker Tom het verschil

"Lokale producten zijn belangrijk", vertelt Van Otterloo terwijl hij het zojuist geknede deeg verdeelt in kleinere porties. Als consument weet je precies waar het brood vandaan komt en steun je de lokale economie, legt hij uit.

Voor de broden die Van Otterloo deze keer bakt, gebruikt hij gerst dat afkomstig is van het Westbergveld in Wageningen. Aan het recept wordt onder meer appelstroop toegevoegd.

Als de porties met een ouderwetse weegschaal zijn afgewogen en vervolgens handmatig in de juiste vorm zijn gekneed, gaat het deeg een uurtje de rijskast in. Daarna worden de desembroden in de oven geschoven. Voor thuisbakkers die zelf hun brood bakken, heeft Van Otterloo ondertussen een tip...

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Net als vroeger

De granen op de natuurakkers worden op de ouderwetse manier verbouwd. Zo werden eerder al schapen ingezet. De dieren zorgen voor een natuurlijke begrazing en bemesting van het land.

Bovendien verspreiden de schapen met hun vacht zaden, wat goed is voor de biodiversiteit en de kwaliteit van de bodem. Als het graan gezaaid en geoogst is, gaat het naar een ambachtelijke molen waar het graan wordt gemalen. De gerst wordt gebruikt om bier en brood mee te maken.

In de bakkerij van Tom is het inmiddels tijd om de broden uit de oven te halen. Ze zijn goudbruin van kleur. Voor de zekerheid klopt Tom ook nog even op de onderkant van een brood. Zo kan hij horen of dat ook van binnen goed gaar is. En de conclusie? "Voor de bakker."

Groene Koppen op TV Gelderland

Woensdagavond is op TV Gelderland de laatste aflevering van Groene Koppen van dit seizoen te zien. Presentator Harm Edens bezoekt Gelderlanders die zich inzetten voor een duurzamere wereld.

Bekijk hier de hele uitzending: