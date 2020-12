Elektrische bus ramt boom op allereerste dag in Apeldoorn

De eerste dag van de elektrische vloot van Keolis is niet helemaal vlekkeloos verlopen. Een elektrische bus van Rrreis, zoals de nieuwe naam van de vervoerder luidt, ramde zondagavond een boom in Apeldoorn.

De botsing vond rond 21.15 uur plaats op de Zuster Meyboomlaan, in de buurt van het Gelre ziekenhuis in Apeldoorn. Waarschijnlijk nam de buschauffeur de bocht te krap. Ze raakte daarbij niet gewond.

De nieuwe bus raakte flink beschadigd aan de zijkant. Het is niet bekend of er passagiers in de bus zaten.

Even wennen

Sinds zondag rijden er bijna 250 elektrische bussen van Rrreis door Gelderland en Overijssel. Buschauffeurs kregen de afgelopen maanden training om passagiers veilig te vervoeren, omdat elektrisch rijden wel even wennen is.

Eerder op de dag liet een woordvoerder van Keolis weten 'over het algemeen tevreden te zijn' over de eerste dag. Er waren wel een paar kleine kinderziektes, zoals in- en uitcheckpalen niet niet goed bleken te werken en borden die niet de goede reisinformatie toonden.

Gezonde spanning

Iedereen bij Keolis staat volgens haar op scherp om eventuele problemen op te vangen. Zo is er een speciaal techniekteam dat alle problemen monitort en zo snel mogelijk verhelpt.

Bij de chauffeurs was volgens haar op de eerste dag sprake van 'gezonde spanning'. "Iedereen was enthousiast. Maandag is er een uitgebreidere dienstregeling, dus dat is ook weer een spannend moment."

Over de elektrische bussen is veel gedoe om geweest, omdat Keolis fraudeerde tijdens de aanbestedingsprocedure. Dat is ook de reden dat het bedrijf niet tien, maar slechts twee jaar het busvervoer in de regio op zich mag nemen.

