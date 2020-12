Bruls vreest Duitse shoppers, wil strengere coronaregels

Duitsland gaat met ingang van woensdag in een strengere lockdown om de snel oplopende coronabesmettingen de kop in te drukken. Niet-essentiële winkels sluiten de deuren en ook scholen moeten in principe dicht, maakte bondskanselier Angela Merkel bekend. De verkoop van vuurwerk wordt opgeschort.

Shoppers voor kerst

Bruls vreest dat Duitsers uit de grensstreek naar Nederland komen om hier te shoppen voor kerst. "Dat is niet uit te leggen en ongewenst", aldus de Nijmeegse burgemeester.

'Bezinnen op maatregelen'

“Het is mijns inziens onvermijdelijk dat we ons in Nederland ook bezinnen op aanvullende maatregelen", vervolgt Bruls. "Het verschil met Duitsland wordt anders te groot."

De burgemeester wijst op het dringende overheidsadvies om drukte te vermijden en op rustige tijden en zo mogelijk online bij lokale winkeliers te kopen. Dat Duitsers naar Nederland komen, is in zijn ogen dan niet te verkopen.

Crisisoverleg in Den Haag

Het Veiligheidsberaad kijkt voor beslissingen naar Den Haag. Inmiddels is duidelijk dat het kabinet maandag opnieuw bijeen praat over corona. In de ochtend is er een crisisoverleg met de meest betrokken ministers en later op de dag volgt een voltallige ministerraad. Een woordvoerder van het kabinet heeft dat zondag laten weten.

Of er dinsdag een nieuwe persconferentie volgt met premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge is nog niet bekend.

