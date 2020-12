Letsch: 'Eerste helft was beste van Vitesse dit seizoen'

De trainer zag wel een geweldige eerste helft. "Ik denk dat wij één van onze beste helften hebben gespeeld. Alles wat we van plan waren, voerden we uit. We hadden controle van de eerste tot de 45e minuut. In balbezit, bij balverlies en tegen de bal. Dat was echt goed en we stonden ook dikverdiend met 1-0 voor. De score had wel hoger mogen zijn."

Thomas Letsch coachend Foto: Omroep Gelderland

Maar de tweede helft viel Vitesse ver terug. "De tegenstander had wat veranderd en daar gingen wij niet goed mee om. We hadden zelfbewust verder moeten gaan en goed tussen de linies moeten spelen en de ballen opeisen. Maar we maakten een paar fouten. De tegenstander voelde ook aan dat er wat te halen viel. Daarna waren we wel weer wat meer aanwezig, maar uiteindelijk moeten we 1-1 accepteren, al is dat een teleurstellend resultaat."

"We probeerden met Hilary Gong in de slotfase nog iets te veranderen. Maar hij mist nog wat ritme. We hadden gehoopt dat hij met zijn snelheid nog wat kon brengen. Misschien konden we nog wat bereiken via een standaardsituatie, een vrije trap, maar helaas was dat niet het geval. Jammer, dat we geen resultaat hebben gehaald na zo'n goede eerste helft. En jammer dat we nu thuis niet meer alles hebben gewonnen."