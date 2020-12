Vitesse-speler Tannane wordt heel flauw van al het geschop

En daar is de technicus behoorlijk klaar mee. "Ja, ik ben geen persoon die komt zeuren. Maar ik heb het vaker gezegd en heb mezelf voorgenomen om er maar mee op te houden. Want er gebeurt toch niks, er komt toch geen verandering in."

Tannane was tegen Heerenveen de hele wedstrijd mikpunt van geschop. "Niet alleen vandaag, het is elke wedstrijd zo. Ik heb iedere keer blauwe plekken. Het is balen dat ik ook straks weer met een ijsmachine op mijn voet moet gaan liggen. De trainer zegt ook altijd: als ze jou gaan trappen, geeft dat aan dat ze je niet kunnen houden. Dat is een voordeel, maar al die blauwe plekken zijn wel een nadeel."

Overtredingen tellen

Trainer Thomas Letsch steunt zijn sterspeler. "Ja, bij iedere dribbel die Tannane aangaat, wordt een overtreding gemaakt. Dan ligt het spel weer stil en moeten we weer opnieuw beginnen en is het ritme eruit. Ik wil niet om gele kaarten gaan vragen, maar het is wel vervelend. We moeten maar eens tellen hoeveel overtredingen op Tannane zijn gemaakt. En als Riechedly Bazoer door komt op het middenveld, gebeurt het ook. Daar erger ik me aan, maar we hebben er geen invloed op. Dat is aan de scheidsrechter."

Oussama Tannane baalt van alle overtredingen tegen hem Foto: Omroep Gelderland

Tannane had ook nog een strafschop mee willen hebben. "Ja, ik denk dat die jongen mij raakt op mijn borst en een beetje op mijn gezicht. Honderd procent strafschop. Maar ik hoorde dat de VAR en de scheids geen goede connectie hadden, die viel weg. Ik had graag een blauwe plek extra over gehad voor een strafschop."