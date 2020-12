Winkeliers vrezen sluiting: 'Het is onvermijdelijk'

Megadrukte rond Black Friday en uitpuilende winkelstraten in de aanloop naar Sinterklaas; burgemeesters zitten er al weken mee in hun maag. Ondanks herhaaldelijke oproepen om zo min mogelijk op pad te gaan, lijkt de koopwoede sterker dan de gezamenlijke discipline om de adviezen vanuit het kabinet te volgen.

En dat is sinds enkele weken ook in de besmettingscijfers en de ziekenhuisopnames te merken. De kans lijkt groot dat het kabinet maandagavond tijdens een persconferentie nieuwe maatregelen gaat afkondigen.

'Spannende week voor ons'

De horeca zit al lange tijd dicht en nu lijkt dus ook de sluiting van niet-essentiële winkels een kwestie van tijd te zijn. "Het is onvermijdelijk", zegt Veronique Gallé, voorzitter van ondernemersvereniging City Centrum Arnhem. "Het is echt een hele spannende week voor ons. Wil je zorgen dat mensen niet meer massaal op pad gaan en dat ze thuisblijven, dan krijg je deze maatregelen", zegt ze realistisch.

Gallé runt zelf een kledingwinkel, waarin ze het normaal gesproken vooral moet hebben van de kerstperiode. Nu dat vermoedelijk wegvalt, zit ze vol vragen. "We zijn, als je het vergelijkt met andere sectoren, natuurlijk wel door het oog van de naald gekropen, maar wat mogen we straks nog wel? Mogen we wel private-shoppen bijvoorbeeld? Bij de horeca kun je nog afhalen, maar wat is er voor ons nog mogelijk straks?"

'Wat is er straks nog mogelijk?'

Het zijn vragen die in mindere mate leven bij de eigenaars van tuincentra bijvoorbeeld. Ook hen hangt een noodgedwongen sluiting boven het hoofd. Maar daar lijkt de ergste kerstdrukte al achter de rug. "Voor Sinterklaas was het hier al heel erg druk met mensen die de kerstsfeer in huis wilden halen", weet John Cobussen, eigenaar van een tuincentrum in Beneden-Leeuwen.

"De meeste kerstspullen zijn nu wel verkocht, maar als we moeten sluiten dan blijven we inderdaad met de nodige artikelen zitten", gaat de ondernemer verder. Cobussen is realistisch: "We willen allemaal corona onder controle krijgen, als wij nu aan de beurt zijn, dan is het zo. We kunnen dat denk ik wel opvangen."

Alle ogen zijn dus gericht op het hoge woord uit Den Haag, maar wat de uitkomst ook wordt, deze ondernemers zullen het hoofd niet in de schoot leggen. "Een echte ondernemer gaat kijken wat er nog wel kan, mijn glas is altijd halfvol", besluit Gallé strijdvaardig.

Nog geen besluit genomen

Naast niet-essentiële winkels, dreigen ook gelegenheden als bioscopen, dierentuinen en zwembaden te moeten sluiten. Ook zouden scholen langer dicht kunnen blijven door een verlenging van de kerstvakantie.

Maar Haagse bronnen benadrukken dat er nog geen enkel besluit is genomen. Bij de afweging voor de extra maatregelen wordt ook gekeken naar Duitsland, waar op 16 december een forse lockdown van kracht wordt. Het kabinet wil ook voorkomen dat Duitsers bij ons komen shoppen omdat bij hun de winkels dicht zijn.

