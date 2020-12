'Zo behandel je dieren nog niet', campingbewoners boos over gedwongen vertrek

Vaste bewoners van Oostappen Vakantiepark Arnhem zijn boos. De gemeente zegde hen zondag per brief de wacht aan, want het park mag alleen nog gebruikt worden voor recreatie. "Ze trekken hun handen van ons af", zegt een van hen.

De vaste bewoners krijgen een jaar de tijd om een ander onderkomen te vinden, anders volgt mogelijk een dwangsom. Elf bewoners die zich afgelopen jaar nog op de camping hebben ingeschreven, moeten zelfs binnen drie maanden vertrekken.

"Waardeloos", zegt een van de 110 overgebleven bewoners. "We moeten zelf alles maar regelen en anders dreigen ze met boetes."

De praktische hulp die via het wijkteam geboden wordt 'kunnen we zelf ook wel regelen', stelt hij. "Ik had meer steun verwacht. We willen gewoon woonruimte."

'Vlak voor de feestdagen'

"De gemeente heeft mij hier neergezet", legt een andere bewoner van de Arnhemse 'probleemcamping' uit. "Dan moeten ze ook zorgen voor nieuwe bewoning. Nu denken ze: bekijk het maar. Dit is te gek voor woorden. En dat vlak voor de feestdagen."

Een andere woning wil hij wel. "Maar wie zegt dat ik er binnen een jaar één heb. Dat kan in deze tijd wel even duren."

Hij voelt zich met de rug tegen de muur gezet. "Zo behandel je dieren nog niet. Ik woon hier al 13 jaar, dat is altijd getolereerd. En dan nu zo’n klotebrief."

'Wethouder liegt'

Wethouder Ronald Paping loopt 'de boel weer bij elkaar te liegen', zegt een bewoonster gefrustreerd. "Er zou gekeken worden naar een plan, zodat we hier snel weg kunnen. Dit is geen plan. We hebben gewoon een jaar om eraf te gaan." Zij vraagt zich af waar ze heen moet. "Er is niks voor ons. We kunnen niets."

Raadsman Marcel Senders laat namens de parkeigenaar weten niet van de brief op te hoogte te zijn. "Je zou denken dat als het gaat om goed fatsoen, alle betrokkenen worden geïnformeerd", stelt hij. Senders noemt het merkwaardig dat de gemeente nu de stekker eruit trekt, terwijl ze de bewoning eerder juist mogelijk maakte. "Ik kan me voorstellen dat de bewoners zich in de kou gezet voelen."

Senders herhaalt zijn eerdere beschuldigingen dat de wethouder hen gevraagd heeft om tegenover de gemeenteraad te ontkennen dat de bewoners daar op verzoek van de gemeente zitten. Wat er nu gebeurt, is de keuze van de gemeente, benadrukt Senders. "Maar als de bewoners bewijs nodig hebben dat alles in overleg met de gemeente is gegaan, dan zullen ze dat van ons krijgen."

'Begrijp frustratie'

Paping laat weten de frustratie van de bewoners 'best te begrijpen'. "Maar we gaan ze helpen." Een dwangsom is altijd het uiterste middel als er gehandhaafd wordt, legt hij uit. "We gaan ervan uit dat we voor die tijd woonruimte vinden voor deze mensen." Ook laat de wethouder weten dat hij de parkeigenaar en zijn raadsman zondag op de hoogte heeft gesteld van de maatregelen.

De SP wil deze week nog in debat met de wethouder over de kwestie.

