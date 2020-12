Moordzaak Didam: heeft man slaapwandelend zijn vriendin omgebracht?

De 29-jarige man wordt ervan verdacht zijn vriendin te hebben vermoord. Hij zou haar de keel hebben doorgesneden en in de hartstreek hebben gestoken. Het slachtoffer werd 22 december dood aangetroffen in hun appartement aan de Hooiberg in Didam. De verdachte is nog diezelfde avond aangehouden.

Verdachte onderzocht

De Didammer is op verzoek van zijn advocaat onderzocht in het Pieter Baan Centrum. "Uw advocaat wilde onderzoek naar de mogelijkheid dat het is gebeurd tijdens het slaapwandelen en de rechtbank heeft zich daarbij aangesloten", zei de rechter bij een eerdere zitting.

Als door deskundigen is vastgesteld dat de verdachte heeft gehandeld als gevolg van een slaapstoornis, dan kan dat tot een minder zware straf of mogelijk zelfs vrijspraak leiden. In dat geval is er namelijk geen sprake van opzet of voorbedachten rade.

Op basis daarvan is in 2002 een 18-jarig meisje vrijgesproken van poging tot moord op haar beste vriendin. Vandaag moet blijken wat de deskundigen van het Pieter Baan Centrum rapporteren en welke gevolgen dat heeft voor de strafeis van het Openbaar Ministerie.

