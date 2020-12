Jongeren rappen met burgemeester over 'pokkejaar'

Het is natuurlijk een 'pokkejaar', opperde Luciën van Riswijk bij de jongeren als tekst voor in de rap. Maar hij kreeg meteen terug dat ze dat soort woorden écht niet meer gebruiken.

De burgemeester zelf weet natuurlijk best wat de jongeren het liefst zouden zeggen, maar 'we moeten het wel een beetje netjes houden'. Dus werd het heel braaf: een vervelend jaar.

Niet cool doen

Vier jongens van het Liemers College in Zevenaar doen mee met de rap. Drie van de vier hebben al enige ervaring, maar wel of geen rap-ervaring, dat maakt voor de clip niet uit. In Het Musiater wordt op zaterdag aan het eind van de dag alles opgenomen. De tekst staat al op papier, nu moeten de jongens het nog één voor één inzingen, oftewel in-rappen.

Bekijk de reportage. De tekst gaat daaronder verder.

En wat doet de burgemeester dan? Hij is er deze middag vooral voor de mentale steun en voor de bijbehorende videoclip, want zijn vocale gedeelte staat al op band. "De jongens wilden niet dat ik zou gaan rappen. Het beeld van een burgemeester is toch een beetje een saaie man in pak en die moet dan niet ineens cool gaan zitten doen", legt Van Riswijk uit.

"Wij hebben hem dat inderdaad afgeraden", vult derdeklasser Ralf van der Burg aan. "Dus nu doet hij een kerstliedje met gitaar en wij de rap. "

Colbert uit, hoodie aan

Het één loopt over in het ander en moet uiteindelijk één geheel worden waarin de burgemeester toch even zijn colbert en stropdas verruild voor een hoodie. Weliswaar met het logo van de gemeente erop, maar een kniesoor die daar op let.

Alleen wie maak je naast deze vier jongeren zelf nu bij met zo'n rap? "Het doel is dat we nog even vol moeten houden met de regels, maar dat we ook hoop moeten houden en dat het weer goed komt", zegt Ralf. "Een troost zal het zeker niet zijn, maar het is denk ik goed om te laten zien aan anderen hoe jongeren die jaar eigenlijk hebben beleefd", aldus de burgemeester.

Inmiddels hebben de vier hun tekst ingerapt en kunnen de opnames voor de videoclip beginnen. Alhoewel... "Mag ik mijn laatste zin nog één keer over doen?" vraagt Ralf aan de opnameleider. "Prima hoor, we hebben alle tijd", luidt het antwoord. "Inderdaad we hebben voorlopig op zaterdagavond toch niks anders meer te doen", lacht Ralf.

De gemeente Zevenaar verwacht dat de rap eind deze week online komt.