Het boertje uit de Achterhoek werd een grote meneer: 'Klaas-Jan is hier altijd welkom'

De cijfers zijn indrukwekkend: 653 wedstrijden voor acht clubs, waarin hij 361 keer scoorde. Daarnaast speelde hij 76 keer in Oranje en was hij goed voor 42 interlanddoelpunten, waarmee hij tweede staat op de topscorerslijst aller tijden in het Nederlands elftal. Wie die statistieken hoort, kan niet anders dan concluderen dat Huntelaar tot de grootste Nederlandse spitsen van de laatste decennia behoort.

'Alle jonkies kijken naar hem op'

En toch: de mensen die hem kennen schetsen het beeld van een doodgewone jongen uit de Achterhoek. Hoofdredacteur Freek Jansen van Voetbal International speelde nog met Huntelaar samen in de jeugd van De Graafschap. Waar Jansen uiteindelijk de droom om profvoetballer te worden liet varen, duurde de opmars van Huntelaar voort en voort. Jansen zag het als sportverslaggever van dichtbij gebeuren.

"Hij laat bij Ajax een gigantische drive achter, alle jonkies kijken naar hem op", weet Jansen. "Klaas-Jan is altijd die jongen gebleven met die bal in z'n handen. Of-ie nou van Hummelo naar Doetinchem ging of van Angerlo naar Amsterdam: hij had er altijd zin in."

Hij is een sieraad voor de voetballerij

Naarmate Huntelaar ouder werd, verloor hij die honger naar de bal nooit, zegt Jansen. Ook niet nadat hij in 2017 terugkeerde op 33-jarige leeftijd terugkeerde bij Ajax. "Na de training blijft hij nog een tijd hangen om de ene na de andere bal op doel te schieten. Ja, thuis is hij de huisvader met vier kinderen, maar in Amsterdam is hij echt nog gewoon een van de jongens. Dat hij nu stopt zat er natuurlijk wel even aan te komen, maar hij heeft het echt superlang volgehouden en heel veel bereikt. Hij is een sieraad voor de voetballerij."

Klaas-Jan Huntelaar, hier met trainer Erik ten Hag, doet dit seizoen met name dienst als invaller bij Ajax. Foto: ANP

Oude jeugdtrainer

Wim van Zeist had Huntelaar als opkomend talent vier jaar onder zijn hoede in de jeugd van De Graafschap. "Hij kwam al heel jong bij de groep van 12- tot 14-jarigen. Hij had zó veel talent en hij woonde niet ver, in Hummelo, dus haalden we hem er graag bij", herinnert Van Zeist zich.

Destijds kon Van Zeist niet bevroeden dat Huntelaar zo'n indrukwekkende loopbaan op de internationale velden tegemoet zou gaan. "Nee, dat is nooit te voorspellen. Maar ik heb altijd bewondering gehad en gehouden voor Klaas' instelling en mentaliteit, om het maximale uit zichzelf te halen. Hij is daarmee altijd een voorbeeld geweest voor andere jeugdspelers."

'Hij is altijd gewoon gebleven'

Talent had de jonge Huntelaar te over, maar met talent alleen red je het niet, zegt Van Zeist. "Het gaat ook om wat zich in je hoofd afspeelt, en je intrinsieke motivatie. En een stukje geluk, natuurlijk. Klaas heeft altijd het maximale gedaan en gelaten om er alles uit te halen. En hij is altijd gewoon gebleven, hè? Ik spreek hem af en toe nog eens, maar de Klaas van nu is dezelfde als de Klaas van toen."

Huntelaar stond als prof onder contract bij PSV, SC Heerenveen, Ajax, Real Madrid, AC Milan en Schalke 04. Door de jaren heen bleef hij echter altijd in de Achterhoek wonen. Het zegt veel over zijn persoonlijkheid, zegt VI-hoofdredacteur Jansen. "Toen hij in de B1 speelde, nam hij met Oranje Onder-16 deel aan een jeugd-EK in Israël. In die selectie zaten alleen maar spelers van Ajax, Feyenoord en PSV. Er was er eentje bij voor wie dat niet gold: Klaas-Jan. Die speelde bij De Graafschap."

Boertje bij Oranje

"Sommige spelers dachten: wat moet dat boertje hier bij ons? Maar ze hebben dat toernooi hun ogen uitgekeken, wat hij deed en kon. Net zoals dat geldt voor jongens als Siem en Luuk de Jong: spelers die de jeugdopleiding van De Graafschap aanzien hebben gegeven en een regionaal gezicht. Zij zijn echt een voorbeeld. Als je talent en geduld hebt, en de juiste trainers tegenkomt, red je het ook als jonge speler bij De Graafschap."

In 2015 speelde Klaas-Jan Huntelaar zijn laatste van in totaal 76 interlands. Foto: ANP

Stiekem had Jansen, die op de achtergrond een adviserende rol vervult in Doetinchem, graag gezien dat Huntelaar nog een seizoen bij De Graafschap was komen spelen. Dat zit er nu niet meer in, lijkt het. Maar wellicht komen de twee elkaar weer tegen in een andere rol op De Vijverberg. Jeugdtrainer, hoofdtrainer, ambassadeur, scout: het kan alle kanten op.

Jansen zet de deur in ieder geval wagenwijd open voor Huntelaar. "Klaas-Jan is echt een uithangbord uit een pure, Achterhoekse voetbalfamilie. Ik heb al tegen hem gezegd: geef het maar aan wanneer je iets wilt doen bij de club. Deze jongens moet je koesteren. Na dit seizoen neemt hij even rust, zei hij al, maar ik zou zeggen: kom daarna lekker naar huis", zegt Jansen met een knipoog.

