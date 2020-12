Politie beëindigt illegaal feest op verborgen plek boven snelweg

De politie heeft zaterdagavond een illegaal feest boven de A50 in de buurt van Heerde beëindigd. De feestgangers verzamelden zich in een tunnelbuis van een viaduct over de snelweg, meldt de politie.

Het ging volgens een woordvoerder om een verborgen plek in een holle buis, die vanaf buitenaf niet zichtbaar is. Er waren zo'n vijftien tot twintig bezoekers, die de coronamaatregelen zouden hebben genegeerd. Ze hebben allemaal een boete gekregen.

De politie kwam het feest op het spoor na een tip. De feestgangers vertrokken rustig toen ze gesommeerd werden om te vertrekken. Het viaduct wordt afgesloten door Rijkswaterstaat.

'Onacceptabel'

Het is zeker niet voor het eerst dat de politie moet optreden tegen 'dit soort onacceptabele feesten'. Het is elk weekend wel ergens raak, in onze provincie eerder onder meer in Angerlo, Ede en Zutphen. "We snappen dat het voor iedereen zware tijden zijn, maar vragen iedereen zich aan de regels te houden", aldus de politie.

Dat het feest in de buurt van Heerde werd gehouden is opvallend, omdat die gemeente aan de rand van de Veluwe zo hard is getroffen door het coronavirus. Zaterdag namen inwoners nog afscheid van oud-burgemeester Koops, die moest stoppen omdat ze herstellende is van corona.

Zie ook: Rijen auto's nemen afscheid van door corona getroffen burgemeester Koops