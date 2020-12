Waarom deze bergbeklimmer zo begaan is met het ongerepte Antarctica

De situatie op Antarctica is zorgelijk, stelt Van Rooijen. Hij deed zaterdag mee aan een wandeling voor het klimaat, waarvoor hij 28 kilometer over de Veluwe liep. Die 28 staat voor het aantal jaar dat het beschermende verdrag van Antarctica nog loopt.

“In 2048 wordt Antarctica mogelijk vogelvrij verklaard”, waarschuwt Van Rooijen. “Het is ons laatste ongerepte continent. Anderhalf keer groter dan Europa, om maar een idee te geven.”

Op de Zuidpool is het 'een en ander aan de hand als het gaat om het smelten van de ijskappen', zegt hij. Het is volgens hem de belangrijkste sensor van onze planeet, gezien de hoeveelheid water dat er opgeslagen ligt. “Dan kun je zeggen: dat zal wel. Maar als dat allemaal deze kant op komt, kunnen we hier niet meer staan.”

Van Rooijen ging twee keer op expeditie naar Antarctica, onder meer op ski's. Dat kostte hem een hoop bloed, zweet en tranen. “Toen was ik zo gefascineerd door de macht van de natuur daar. Net als in de Himalaya, waar ik als klimmer ben geweest.”

Respect

De bergbeklimmer uit Voorst is naar eigen zeggen 'zeer gemotiveerd' om mensen op de 'oppermachtige natuur' te attenderen. Voor de Noordpool komt het misschien dan te laat, maar Antarctica is volgens hem nog wel te redden. “We proberen de natuur te veel te overrulen. Als je in dat soort landschappen loopt, voel je gewoon dat we een klein onderdeeltje zijn. Ik hoop mensen daarvan te doordringen. Laten we respect te hebben voor de natuur.”

Van Rooijen is vastberaden zijn strijd voor het behoud van Antarctica de komende jaren door te zetten. “We gaan de wandeling elk jaar lopen. En elk jaar wordt de afstand korter. Dus het wordt steeds noodzakelijker dat we ook de juiste dingen te gaan doen.”