NEC kijkt stiekem naar promotieplaatsen: 'Altijd het hoogste nastreven'

NEC won zaterdagmiddag met 2-1 van FC Dordrecht. De club klom naar de vierde plaats. "We staan nu één punt achter De Graafschap", wist trainer Rogier Meijer meteen. "Dat is de eerste club die me nu willen inhalen. Ja, we staan er nu wel bij. Het doel is nu om derde te worden. En dan verder omhoog."

Het zijn ambitieuze en mooie worden van een gedreven coach die met NEC naar de eredivisie wil. Daar willen ook de clubleiding en de machtige investeerders het liefst zo snel mogelijk naartoe. "We zijn nu elf wedstrijden ongeslagen, maar het gevoel blijft hangen dat we nog een aantal wedstrijden in die reeks hadden moeten winnen", aldus Meijer.

Naar boven kijken

NEC staat op zes punten van de nummer twee, Almere City. Die plek zou genoeg zijn voor rechtstreekse promotie. "We nog niets eens halverwege. Of ik wil roepen dat we voor promotie moeten gaan? Dat durf ik wel, maar ik schiet er niks mee op. Ik constateer alleen dat als je in de buurt bent, je er voor moet spelen. Natuurlijk kijken wij nu naar boven. Je moet altijd de ambitie hebben om het hoogste na te streven."

FC Dordrecht kreeg zaterdag binnen vijf minuten twee goals om de oren. Het was de basis voor een zwaarbevochten zege aan de Krommedijk. "We stonden achterin aardig goed. Maar je mag niet tevreden zijn met twee goals. Dat moeten er dan drie of vier worden."

Blijven zoeken

"Voor ons was het niet saai", lachte Meijer. "Het gaat om winnen, al was ik over de tweede helft niet tevreden. We verzuimen dan om het spel van de eerste helft voort te zetten. Het was te veel breed en terug in plaats van diep. Maar inderdaad, we starten geweldig, zoals vooraf besproken voerden we uit. Ik vond ons goed aan de bal en we vonden makkelijk de vrije man. Alleen moet je wel blijven zoeken naar de 3-0. Dan is het klaar namelijk. Dat is vaker ons probleem."