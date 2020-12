Edgar Barreto teleurgesteld over weinig speeltijd bij NEC

De middenvelder uit Paraguay speelde voor het laatst begin november tegen Helmond Sport. Daarna zat hij op de bank en viel soms in. "De trainer bepaalt", reageert Barreto als een gelouterde prof. "Ik wil het team altijd helpen, daarom ben ik hier naar NEC gekomen. Ik ben nu fit en moet hard werken. Dat doe ik ook altijd en als je niet speelt, moet je blijven werken."

Loopvermogen en duelkracht

Trainer Rogier Meijer snapt de teleurstelling bij zijn ervaren middenvelder. "Alles wat hij zegt klopt. Hij mag ook teleurgesteld zijn. Deze groep zit heel dicht bij elkaar, zeker qua middenvelders. Ik heb vaak gekozen voor de combinatie Vet - Bruijn omdat Javier met zijn loopvermogen en duelkracht een goede toevoeging is. Dat is de afweging. Nu wilde ik een extra middenvelder omdat ik wist dat Jordy Bruijn veel ruimte zou krijgen achter de spits."

Respect

Barreto bleef ruim 80 minuten staan. Hij viel niet op met splijtende passes, maar was zeker solide en rustig aan de bal. "Zijn keuzes aan de bal zijn een welkome aanvulling", merkte Meijer op na de 2-1 zege in Dordrecht. "Eigenlijk is precies gebeurd wat ik dacht dat zou gebeuren. Hij heeft twee jaar niet gespeeld, dat moet je wel meenemen. Maar hij zal zeker nog van waarde zijn. Zoals hij zich opstelt, niets dan respect."

Vanaf de bank

"Ik heb in het begin last gehad van mijn rug", vulde Barreto met een lach aan. "Dat kan gebeuren in dit werk. Het is ook altijd moeilijk als je lang niet hebt gespeeld. Ik wacht op kansen voor meer wedstrijden en dat is op dit moment vanaf de bank. Geen probleem."