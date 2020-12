Snak je naar een optreden met kerst? De familie Knipping komt gratis zingen

De Nijmeegse zanger Jean Knipping en zonen Joey en Jean jr, beter bekend als De Gebroeders Knipping, hebben hun muzikale krachten gebundeld voor hun eerste kerstsingle Geef de kinderen een kerstfeest. Daarin wordt een onvergetelijk kerstfeest voor alle kinderen bezongen. Ze wijken daarmee af van hun gebruikelijke repertoire. De Knippings staan vooral bekend om hun feestnummers.

Muzikale opsteker

Richting kerst willen zij dit nummer belangeloos zingen. In het programma Gelderland Helpt vertelde Joey Knipping dat het ook voor zijn dochtertje de eerste kerst zal zijn. "Ze is op 1 april geboren, dat is geen grap. Maar dit is heel bijzonder. "

Knippings zingen bij gezinnen thuis met kerst

Droom

De Nijmegenaar licht hun actie toe. "Wij willen dit graag bij mensen thuis optreden met dit nummer. Het liefst in Nijmegen. Wij maken normaal een beetje feestmuziek, het polonaisegehalte is meestal hoger. Dit is onze eerste kerstsingle, geschreven door mijn vader. Hij had het er al langer over. Dit is wel een droom die voor hem is uitgekomen."

Duo Abe

De familie Knipping is geboren en getogen in Nijmegen en is actief in het Nederlandse feestcircuit. Ze treden zowel samen op als individueel.

De liefde voor de muziek begint bij vader Jean die bekend staat als de 'NEC-zanger'. Samen met Roderik van Kerkhof vormt hij het 'Duo Abe', dat zich inzet voor goede doelen waaronder muzieklessen voor autistische kinderen.

Naast het zingen schrijft Jean sr. teksten voor andere artiesten. Op de melodie van 'Geef de kinderen een wereld' van Dana Winner - en oorspronkelijk van de aria 'Casta Diva' uit de opera Norma van Vincenzo Bellini - schreef hij een nieuwe tekst voor het kerstlied.

Via gelderlandhelpt@gld.nl kunnen gezinnen zich opgeven voor een optreden van de Knippings.