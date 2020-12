Lege schappen in de supermarkt door boerenacties

Een woordvoerder van Lidl laat weten dat sommige producten inderdaad niet op voorraad zijn. "Wij hebben in de winkels flyers hangen waarop onze klanten kunnen lezen dat het door boerenprotesten in het hele land op dit moment niet lukt om onze winkels optimaal te bevoorraden."

Ook bij vestigingen van Albert Heijn hangen briefjes om klanten te wijzen op de problemen met de bevoorrading.

De tekst gaat verder onder de foto's.

Lege schappen in de Lidl in Velp. Foto: Omroep Gelderland

Lege diepvriesafdeling in de Lidl Foto: Omroep Gelderland

Lege schappen in de Albert Heijn in Westervoort. Foto: Omroep Gelderland

Al vroeg in actie

Het distributiecentrum van de supermarkt in Oosterhout werd vanaf 05.00 uur zaterdagmorgen geblokkeerd door tientallen boeren met hun tractors. Ook distributiecentra van Albert Heijn in Oosterhout en Geldermalsen en de Aldi in Groenlo waren al vroeg bezet.

De blokkade bij Albert Heijn werd aan het eind van de middag opgeheven onder druk van de ME.

Ook net over de Gelderse grens in het Overijsselse Raalte werd actiegevoerd, daar ging het om een distributiecentrum van Jumbo. Een woordvoerster van Jumbo zegt "begrip te hebben voor de zorgen van Nederlandse boeren", maar ook "alles op alles" te zetten "om de schappen goed gevuld te houden en voor nu zien wij geen problemen. Onze klanten kunnen nog steeds voor al hun boodschappen bij ons terecht. Online bestellingen proberen we zoveel mogelijk later uit te leveren, maar we hebben aan aantal bestellingen helaas moeten annuleren."

Zie ook: ME dreigt in te grijpen, boze boeren heffen blokkade Albert Heijn op

De boeren vragen met de blokkades aandacht voor de in hun ogen te lage prijzen voor landbouwproducten. Ze eisen een gesprek op korte termijn met de grote supermarktketens van het land. Ook in Raalte en Zwolle zijn distributiecentra van Albert Heijn en Jumbo bezet.

Wat de gevolgen van de blokkades zijn voor de bevoorrading aan supermarkten voor zondag, is nog niet bekend.