Rijen auto's nemen afscheid van door corona getroffen burgemeester Koops

Al ruim voor 10.30 uur staat de eerste auto op het parkeerterrein aan de Marktstraat. Geen uitgebreide receptie vandaag, maar een drive-thru afscheid. "Ik ben benieuwd of er wel wat mensen komen", zegt Koops als ze plaatsneemt in de partytent, achter een spatscherm.

Die vraag wordt snel beantwoord. Van 10.30 tot 12.30 uur heeft Koops geen moment rust: de auto's blijven doorstromen. "Ja, het is wel bijzonder, dat je dat op deze manier moet doen", zegt een van de bezoekers vanuit zo'n auto. "Maar het is ook wel weer mooi dat het zo geregeld kan worden, want helemaal geen afscheid nemen is ook niet leuk."

Veel cadeaus

Het idee voor de drive-thru kwam bij Koops zelf vandaan. "We hadden verschillende opties, maar ik vond dit wel de mooiste manier om afscheid te nemen. Toch midden tussen de inwoners, zodat ik ze nog één keer recht in de ogen kan kijken. Ik ben toch een burgermoeder geweest, dus dit wilde ik graag."

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

Iedereen die langskomt, heeft een persoonlijk woordje voor de oud-burgemeester. Ook de cadeautafel raakt snel gevuld. "Ik heb een kaartje geschreven", zegt raadslid Gert van der Rhee, die ook in de auto zit. "Maar ik weet niet eens of ik die kan overhandigen, door de situatie waar we nu in zitten."

Het steeds omhooghouden van mijn hoofd is heel zwaar.

Jacqueline Koops werd in april getroffen door corona, en kreeg daar bovenop ook nog Pfeiffer. Het herstel daarvoor kost haar te veel energie, en dus legde ze haar functie begin september neer.

Zie ook: Burgemeester Heerde stopt door coronavirus

Ook vandaag is een dag die veel energie kost. "Ik heb nu behoorlijk veel pijn aan mijn nek, omdat het steeds omhooghouden van mijn hoofd heel zwaar is", zegt ze. "En door de Pfeiffer is de revalidatie nog niet gegaan zoals ik zou willen, dus ik doe nu even rustig aan, om beter te herstellen."

Ophef

Het afscheid van Koops gaat zeker niet in stilte voorbij. Een brief, die zij eerder deze week in lokale krant De Schaapskooi liet publiceren, zorgde voor veel ophef. Koops schreef dat de bestuurscultuur van de gemeente niet bij haar past. 'Een cultuur van ja zeggen en nee doen. Een cultuur van over iemand praten in plaats van met iemand. Een cultuur die uitgaat van macht in plaats van invloed, elkaar accepteren en inspireren', schreef ze daar in.

De afgelopen dagen ging het vooral over die woorden, binnen de gemeente. Koops staat nog altijd achter wat ze schreef. "Ik heb dit ook al eerder benoemd, maar daar is toen niets mee gedaan", zegt ze. "Ik vind het mijn taak als vertrekkend burgemeester om het nog een keer te zeggen. Burgers hebben het recht om te weten wat voor bestuur hier zit."

Gods zegen

Veel verder wil ze vandaag niet ingaan op de ophef. "Dat is verder aan mijn opvolger", zegt ze. Zij richt zich op de laatste mensen die afscheid komen nemen.

Eén van hen steekt zijn handen uit zijn raam, en zegent Koops. "Ik wil u Gods zegen meegeven voor de rest van uw leven. Bedankt voor alles", zegt hij.

Het is het afscheid waar burgemeester Koops op had gehoopt. "Hartverwarmend, dat vat dit goed samen", zegt ze. "Het was een mooie tijd. En nu ga ik verhuizen en trouwen. Nog een mooie einde van het jaar."