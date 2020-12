NEC kruipt dichter bij de top na zege in Dordrecht

Edgar Barreto stond verrassend voor het eerst sinds 20 september weer in de basis. NEC begon fel. Rangelo Janga had bijna succes tegen zijn voormalige ploeg met een venijnige schuiver. Even later kreeg NEC een vrije trap en die was wel besteed aan Jordy Bruijn, de specialist in Nijmeegse dienst. Want het was weer raak na ook al twee doelpunten uit vrije trappen vorige week in Den Bosch. Na vijf minuten lag nummer twee er al in. Een prachtige voorzet van Souffian El Karouani werd heel knap afgerond door Janga: 0-2.

Dreiging van thuisclub

Daarna probeerde de thuisclub, met Nijmegenaar Kursad Sürmeli en voormalig NEC'er Özgür Aktas in de basis, wat terug te doen. Maar NEC stond als een huis en bleef zelf ook dreigend. Halverwege de eerste helft had Dordrecht de eerste grote kans, maar ex-NEC'er Kevin Jansen kopte op de paal.

Bal gaat makkelijk rond

Namens NEC had Bruijn een schietkans, maar zijn bal ging over de kruising. De bal ging verder makkelijk rond bij de Nijmeegse formatie. De backs Bart van Rooij en Souffian El Karouani kwamen veelvuldig op en Edgar Barreto strooide met passes. Enig minpunt was dat de routinier onnodig een gele kaart pakte, net als Jordy Bruijn.

Edgar Barreto, de routinier van NEC Foto: Omroep Gelderland



Achterover leunen

NEC leunde na rust achterover. Dordrecht was dichtbij de 1-2 via Dos Santos. Aktas had ook een aardige kans, maar stuitte op de jarige doelman Norbert Alblas. NEC stelde daar niets meer tegenover en vroeg om problemen. Dirk Proper kwam in de ploeg voor Bruijn om zo weer wat meer grip op het duel te krijgen. De middenvelder kreeg ook een kans, maar zijn schot werd nog net geblokt. Een andere invaller, Terell Ondaan, leek na een vrije trap van Elayis Tavsan 0-3 te maken, maar doelman Swolfs had een prachtige reflex.

Een matig NEC moet er na rust flink voor werken in Dordrecht Foto: Omroep Gelderland

Toch nog even spannend

NEC hield in de slotfase de controle. Na een mooie pass van de prima ingevallen Dirk Proper scoorde Bart van Rooij net niet. Dordrecht probeerde het nog wel, maar Agrafiotis raakte het zijnet. In de extra tijd werd het toch nog spannend, toen Vermeulen toe sloeg. Maar het bleef bij 1-2.