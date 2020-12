Leger van 300 man controleert dijken om crisis voor te zijn

Medewerkers van Waterschap Rivierenland slaan de handen ineen met veel vrijwilligers, om te kijken hoe de kwaliteit van de dijken is. Wanneer zich een bedreigende hoogwatersituatie voordoet, moeten ze met dit soort oefeningen in het achterhoofd paraat staan en weten wat ze moeten doen.

Jaarlijks terugkerende crisisoefening

De crisisoefening keert jaarlijks terug en is van groot belang. Martin Romein van Waterschap Rivierenland weet het als geen het belang van dergelijke controles. Hij heeft het jaar 1995 nog helder voor de geest. In januari van dat jaar constateerde hij in Ochten scheuren in de dijk die zorgen baarden. Die scheuren kwamen na zware regenval in binnen- en buitenland in de weken ervoor.

Martin Romein stelde in 1995 de scheuren in de dijk bij Ochten vast. Foto: Omroep Gelderland

"We kwamen uit de nachtdienst en zagen dat de scheuren die we eerder hadden ontdekt groter waren geworden", roept Romein een kwart eeuw later in herinnering. "We zijn toen naar het gemeentehuis gereden en hebben de burgemeester geïnformeerd, met het verzoek de dijkpost in Elst te bellen. De rest is volgens mij geschiedenis: we moesten direct evacueren en ons werk ging in alle hevigheid door", aldus Romein.

In totaal moesten destijds 250.000 inwoners van het Rivierengebied geëvacueerd worden, op de vlucht voor de dreiging van het water. De gevaarlijk hoge waterstand van de Maas, de Rijn, de Waal en de IJssel leidde ertoe dat zij korte of langere tijd elders moesten verblijven.

Teams van drie

De controle van deze zaterdag verloopt kalmer, maar waakzaam boven alles. Dijkwacht Pim van Dam is 's morgens niet alleen op pad. "We werken in teams van drie man. Eentje rijdt in de auto en controleert de buitenzijde van de dijk, waar het hoogwater zou staan. De anderen lopen met z'n tweeën op de dijk, aan de kant van de behuizing. Een van ons inspecteert de dijk, de ander inspecteert het achterland. Daarbij letten we op allerlei schadebeelden die kunnen voorkomen tijdens hoogwater", legt hij uit.

Muskusratbestrijder Pim van Dam fungeert deze zaterdag als dijkwacht. Foto: Omroep Gelderland

"Het is leuk om te oefenen én zinvol", vindt Van Dam, die midden jaren negentig als vierjarige meemaakte hoe het hoogwater zijn woonplaats de Betuwe bereikte. "Ik weet er niet veel meer van, alleen dat we een tijdje bij mijn oma gelogeerd hebben", roept hij in herinnering.

App en portofoon

"Maar het is supermooi om zo bij te dragen aan de veiligheid van Gelderland en Nederland", benadrukt hij. Het is voor Van Dam, die normaalgesproken muskusratbestrijder is, een vertrouwde omgeving om nu als dijkwacht doorheen te lopen. "Ik houd eigenlijk altijd wel een oogje in het zeil op de dijk. Vroeger vulden we schadebeelden in op papieren formulieren, nu gaat het via een app en daarna via de portofoon. De ontwikkeling staat niet stil."

De oefening van zaterdag wordt gecoördineerd door de dijkpost. Die ontvangt van alle patrouillerende dijkwachten een exacte locatie van plekken aan en langs de dijk waar schade te zien is, plus een bijbehorende foto. Wanneer de dijkwachten zwakke plekken ontdekken of schade constateren, wordt herstel ingepland.

