Boze boeren heffen blokkades op: 'Maar er is nog geen oplossing'

De boeren blokkeerden sinds zaterdagochtend verschillende distributiecentra, waaronder in Oosterhout, Geldermalsen en Groenlo. Ze eisten met de actie op korte termijn een gesprek over te lage supermarktprijzen.

Albert Heijn zei zaterdagmiddag al tot een overeenkomst te zijn gekomen. "Onze inzet is een gesprek voor de kerstdagen", aldus een woordvoerder van de supermarktketen. Maar volgens Thijs Wieggers, voorman van de boerenactie in Gelderland, was dat niet het geval en moesten er nog concretere afspraken worden gemaakt.

Ultimatum

In de loop van de middag werd Wieggers samen met boer Rutger van Lier uit Halle naar Zwolle gebracht om te onderhandelen over de blokkades. Daar stelde burgemeester Snijders een ultimatum: de staking moest om 18.00 uur afgelopen zijn.

Onder druk van de ME besloten de boeren aan het eind van de middag hun trekkers weg te halen. Ze zeggen maandag weer terug te komen, als er geen gesprek met Albert Heijn komt. "We gaan nu lekker naar huis, even douchen en languit op de bank liggen. Maar er is nog geen oplossing", aldus Van Lier. Hij wil graag een gesprek met directies van de supermarkten en 'boerenleiders'.

Ook de protesten bij onder meer Aldi in Groenlo en Lidl in Oosterhout zijn voorbij. Het gaat volgens Van Lier om 'wilde acties' van boeren, die niet vanuit Farmers Defence Force zijn georganiseerd.

Lege schappen

Wieggers zei eerder vandaag niet de intentie te hebben om ook tijdens de kerstdagen voor lege schappen te zorgen. "Maar we willen wel bewustwording bij de burger, en snel met de supermarkten om tafel. En dan bedoel ik niet alleen maar praten, maar ook dat er spijkers met koppen geslagen worden."

Prijsverhoging

Een van de belangrijkste eisen die de boeren stellen aan supermarkten is een betere inkoopprijs voor hun producten. Supermarktketen Lidl maakte gisteren in Duitsland bekend een prijsverhoging door te voeren voor varkensvlees van 1 euro per kilo die rechtstreeks naar de boer gaat. De toezegging kwam er na aanhoudende protesten van Duitse boeren die ook daar distributiecentra blokkeerden.

Ongelijk speelveld

Volgens Wieggers staat het water de boeren aan de lippen. "Het is nu een ongelijk speelveld. Wij krijgen ook bovengemiddelde strenge regels opgelegd als je kijkt naar wereldmarkt."

Albert Heijn liet eerder weten alles op alles te zetten om de schappen zo goed mogelijk te vullen.

