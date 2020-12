Handreiking Albert Heijn 'onvoldoende', boerenblokkade blijft staan

Supermarktketen Albert Heijn stuurde de boeren aan het begin van de middag een brief als handreiking in de patstelling. Volgens de protesterende boeren werden in de brief echter onvoldoende concrete toezeggingen gedaan. De blokkade blijft daarom staan, zeggen ze.

Eisen

In een brief die melkveehouder Thijs Wieggers zaterdagochtend aan een woordvoerder van Albert Heijn in Oosterhout overhandigde, staan de eisen van de boeren genoemd. Ze willen onder andere hogere prijzen zien die minimaal de kostprijs van de boeren dekt. Ook zouden de supermarkten geen buitenlandse producten moeten importeren, wanneer er een lokaal alternatief beschikbaar is.

Overleg

Of de supermarkten ook daadwerkelijk het gesprek aangaan met de boeren, is nog de vraag. Achter de schermen zijn meerdere partijen, de supermarkten en het Centraal Bureau Levensmiddelen (CBL), met elkaar in overleg. Inhoudelijk begrijpt de supermarktketen de zorgen van de boeren, zegt een woordvoerder van Albert Heijn. "Maar of dit de manier is voor een gesprek, vragen wij ons af."

Lege schappen

De gevolgen van de blokkades bij de distributiecentra is nog niet goed te overzien, zegt de woordvoerder. "We zetten alles op alles om lege schappen te voorkomen." Zowel een distributiecentrum in Geldermalsen als een 'Home Shop Center' in Oosterhout is geblokkeerd. "Van daaruit brengen we boodschappen naar mensen die online hebben besteld. Juist nu met corona en de kerst in aantocht is dat erg vervelend."

Ook distributiecentra van Aldi in Groenlo en Lidl in Oosterhout zijn geblokkeerd.

Farmers Defence Force

De actie is volgens de boeren ter plaatse géén initiatief van Farmers Defence Force, maar van 'de boeren van Nederland'. Ook in Raalte en Zwolle zijn distributiecentra geblokkeerd. De politie is volgens een woordvoerder aanwezig om alles in goede banen te leiden. "We hebben nog geen signalen van onrustige situaties gekregen."

