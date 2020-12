Mondkapjesdemonstranten blazen actie in Nunspeet te elfder ure af

De demonstratie in Nunspeet tegen de mondkapjesplicht gaat niet door. De bedoeling was zaterdag om 14.00 uur met meerdere mensen bijeen te komen. Initiatiefnemer Eldor van Feggelen laat echter weten de boel te hebben afgeblazen.

De organisatie wil niet dat ondernemers last ondervinden van de demonstratie, die mogelijk zou hebben geleid tot een forse politie-inzet. "Om de ondernemers niet in verlegenheid te brengen en de kloof tussen handhaving en burgers die door de bestuurders wordt gecreëerd te verkleinen, trek ik de demonstratie in", aldus Van Feggelen. Vrijdag werd al duidelijk dat de demonstranten niet op de zelfgekozen plek bijeen mochten komen, maar moesten uitwijken.

Al twee eerdere demonstraties

Een week geleden was er al een demonstratie op de Markt: daar kwamen tientallen betogers op af. Toen werden vier volwassenen en twee minderjarigen opgepakt, omdat ze zich verzetten tegen handhavers. Eerder weigerde de groep een mondkapje te dragen in een winkel. Woensdag kwamen de betogers andermaal bijeen en zaterdag zou dat opnieuw moeten gebeuren. "Het wordt menens, we gaan voor niemand aan de kant", kondigde Van Feggelen eerder nog aan.

In samenspraak met een medeorganisator is de demonstratie nu afgeblazen, maar de kous is daarmee nog niet af, benadrukt Van Feggelen in een video. Demonstratie voor de Vrijheid, waar hij deel van uitmaakt, eist een onderzoek naar 'het buitenproportionele politieoptreden en het handelen van de burgemeester', laat hij weten.

'De burgemeester is de duivel'

Van Feggelen uitte eerder al zijn boosheid jegens burgemeester Breunis van de Weerd. "Die man liegt alles aan elkaar. Hij is van de SGP, begrijp ik. Ik hoop dat de inwoners meer geloof hebben in God dan in hem, want hij is de duivel", sprak de voorman.

